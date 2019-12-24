СК возобновил дело об исчезновении Юрия Захаренко 20-летней давности

Источник материала: KYKY

Следственный комитет Беларуси возобновил уголовное дело об исчезновении 20-летней давности оппозиционера Юрия Захаренко – бывшего главы МВД (пропал в 1999 году). Такую информацию «Свободе» озвучил правозащитник Олег Волчек. Дело приостанавливали в 2018 году: якобы не смогли найти обвиняемого.

Волчек считает, что это напрямую связано с громким сюжетом издания DW, в котором экс-боец СОБРа при МВД Юрий Гаравский признался в участии в убийствах Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Сюжет с Гаравским вышел 16 декабря, а возобновить дело Следственный комитет решил через два дня – 18 декабря, как указано в документе, который Волчек получил из СК. Правозащитник уверен, что основанием послужили заявления Гаравского – они вызвали широкий общественный резонанс, и СК не смог не отреагировать.

Олег Волчек добавил, что уголовные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, вероятно, также скоро будут восстановлены. Ходатайства в Следственный комитет о восстановлении предварительного следствия подавали родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская 23 и 22 декабря соответственно.

Напомним, в интервью для DW Юрий Гаравский сказал, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, со слов Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял сам экс-руководитель СОБРа Дмитрий Павличенко. В случае с Гончаром и Красовским – мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, говорит Гаравский; позже трупы закопали.