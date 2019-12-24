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СК возобновил дело об исчезновении Юрия Захаренко 20-летней давности
Источник материала: KYKY>
Следственный комитет Беларуси возобновил уголовное дело об исчезновении 20-летней давности оппозиционера Юрия Захаренко – бывшего главы МВД (пропал в 1999 году). Такую информацию «Свободе»
Волчек считает, что это напрямую связано с
Олег Волчек добавил, что уголовные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, вероятно, также скоро будут восстановлены. Ходатайства в Следственный комитет о восстановлении предварительного следствия подавали родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская 23 и 22 декабря соответственно.
Напомним, в интервью для DW Юрий Гаравский сказал, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, со слов Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял сам экс-руководитель СОБРа Дмитрий Павличенко. В случае с Гончаром и Красовским – мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, говорит Гаравский; позже трупы закопали.
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