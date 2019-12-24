«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми









Многие СМИ сообщили о событиях, которые произошли с белорусским артистом в Перми (Россия) в пятницу, 13 декабря. Изначально, появилась в СМИ информация о пожаре на концерте, затем эта информация была опровергнута и сообщалось только о стычках с охраной. Но все равно тем, кто в тот день оказался в пермском «Молоте» было страшно.





В своем YouTube 24 декабря Макс Корж опубликовал видео с концерта и дал комментарий о событиях.





– Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, – это неправда, – пояснил рэпер.





На кадрах ролика, который опубликовал Корж, видно, как фанаты в центре толпы стоят с зажженными файерами, затем пожарные льют воду прямо в людей, тушат брошенную «пиротехнику. «Подстраховали танцпол и освежили молодежь», – прокомментировал Корж.





Правда, еще артист рассказал, что это были не все злоключения пятницы 13.





– Автобус с ребятами из ЕКБ перевернулся, уснул водитель. Слава богу все остались живы, но некоторые получили травмы. (…) Короче, не верил я в пятницу 13 до этого момента, – добавил исполнитель.





Макс Корж. Пермь. 13.12.19





Заключительный концерт сезона 2019 - Пермь. 13.12.19 Макс Корж: "Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, - это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из ЕКБ перевернулся. Водитель уснул. Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила. Короче, не верил я в пятницу 13 до этого момента. Последнее время каждый наш российский концерт во дворцах спорта попадает в СМИ. Именно поэтому в этом году мы перебрались на открытые стадионы, оставив на конец сезона два крытых концерта, и все два попали в СМИ)) Не думайте, что мне плевать на все, я также как и вы переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой. Пожарная, скорая - все рядом и на чеку. Но несмотря на все эти нюансы этот сезон был лучшим. Вы сами это знаете. Все это знают. Малые, я вас люблю!!!"