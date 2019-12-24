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У западного побережья Канады произошло очередное разрушительное землетрясение
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Новое разрушительное землетрясение произошло у западного побережья Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных толчков составила 6.3. Эпицентр располагался в Тихом океане в 182 километрах к западу от муниципалитета Порт-Харди.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Пока информация о разрушениях или возможных жертвах не поступала. В районы сейсмической активности направлены спасательные бригады.
Напомним, накануне в стране была зафиксирована целая серия подземных толчков магнитудой от 4 до 6.
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Новости Канады. Новое разрушительное землетрясение произошло у западного побережья Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных...
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