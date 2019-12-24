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Власти разморозили семейный капитал. На какие медуслуги с 2020 года можно будет потратить деньги

25.12.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти продлили программу семейного капитала до конца 2024 года и расширили список услуг и товаров, на которые можно досрочно потратить эти деньги. Среди них — медицинские услуги. Как конкретно можно расходовать средства на медуслуги — говорится в постановлении Минздрава № 115, которое было опубликовано 25 декабря.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На какие медуслуги можно досрочно потратить семейный капитал, а на какие — нет

Сейчас семейный капитал можно досрочно использовать в том числе на получение платных медуслуг, но их перечень ограничен. К примеру, деньги нельзя тратить на лечение зубов. Средства можно расходовать как на лечение самого ребенка, так и на других членов семьи, но не всех. Это родители и дети. А вот на лечение дедушки, к примеру, средства уже потратить нельзя.

За эти деньги можно покупать медизделия, которые включены в Республиканский формуляр медицинских изделий.

С нового года список этих медуслуг расширят. Семейный капитал можно будет досрочно потратить на стоматологические услуги. В их число входят протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса.

С 2020 года семейный капитатал досрочно можно будет израсходовать также на медизделия при выполнении выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. То есть деньги можно тратить на другие медизделий вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий. Но их список все равно ограничен. К примеру, эндокринология в список услуг по-прежнему не не включена. Инсулиновую помпу, к примеру, на средства семейного капитала также нельзя приобрести.

Можно ли потратить капитал в частных медцентрах

В документах четко это не прописано. Но в постановлении Минздрава говорится, что «необходимость в досрочном получении платных медуслуг подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медуслуг».

То есть документ из частной клиники для подтверждения необходимости в досрочном использовании семейного капитала на медуслуги не примут. Эта бумага нужна будет для заключения договора на оказание платных услуг за деньги семейного капитала.

Ранее сообщалось, что стоматологические услуги можно будет досрочно использовать, скорее всего, только в государственных организациях здравоохранения.

Вы решили потратить деньги на лечение. Куда обращаться?

«Условно алгоритм может выглядеть так: вы обращаетесь в стоматологическую поликлинику по месту жительства, берете заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что нуждаетесь в протезировании, узнаете примерную стоимость этого лечения и обращаетесь в банк для перечисления средств в организацию здравоохранения, где вам окажут нужную услугу. Пока предполагается, что стоматологические услуги можно будет досрочно использовать только в государственных организациях здравоохранения», — рассказывала ранее начальник управления по труду, занятости и соцзащите Россонского райисполкома Елена Савченко.

Какие документы нужны для досрочного использования капитала

Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.

Чтобы заключить договор возмездного оказания услуг нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медуслуги. При этом нужно предоставить:
копию решения исполкома о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;
заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;
другие документы, необходимые для заключения договора (к примеру, это может быть информация о наличии (или отсутствии) сведений о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека).

Что нужно сделать, чтобы в поликлинику или больницу перевели деньги

Чтобы использовать семейный капитал на лечение, нужно обратиться с заявлением в «Беларусбанк». Для этого нужно предоставить договор на медуслуги, удостоверяющий личность документ, подтверждающий полномочия представителя или законного
представителя документ, копию решения исполкома (выписку из решения) о досрочном распоряжении семейным капиталом.

А если банк перечислит медикам больше денег, чем потребуется на лечение

Уреждения здравоохранения, в котором будут отказывать платные медуслуги, должны вернуть деньги, которые оказаться неиспользованными на лечение. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента подписания документа, удостоверяющего приемку выполненных работ.

 
 
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Власти продлили программу семейного капитала до конца 2024 года и расширили список услуг и товаров, на которые можно досрочно потратить эти деньги.
 
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