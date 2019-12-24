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Власти разморозили семейный капитал. На какие медуслуги с 2020 года можно будет потратить деньги
Источник материала: Tut.by
Власти
На какие медуслуги можно досрочно потратить семейный капитал, а на какие — нет
Сейчас семейный капитал можно досрочно использовать в том числе на получение платных медуслуг, но их перечень ограничен. К примеру, деньги нельзя тратить на лечение зубов. Средства можно расходовать как на лечение самого ребенка, так и на других членов семьи, но не всех. Это родители и дети. А вот на лечение дедушки, к примеру, средства уже потратить нельзя.
За эти деньги можно покупать медизделия, которые включены в Республиканский
С нового года список этих медуслуг расширят. Семейный капитал можно будет досрочно потратить на стоматологические услуги. В их число входят протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса.
С 2020 года семейный капитатал досрочно можно будет израсходовать также на медизделия при выполнении выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. То есть деньги можно тратить на другие медизделий вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий. Но их список все равно ограничен. К примеру, эндокринология в список услуг по-прежнему не не включена. Инсулиновую помпу, к примеру, на средства семейного капитала также нельзя приобрести.
Можно ли потратить капитал в частных медцентрах
В документах четко это не прописано. Но в постановлении Минздрава говорится, что «необходимость в досрочном получении платных медуслуг подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медуслуг».
То есть документ из частной клиники для подтверждения необходимости в досрочном использовании семейного капитала на медуслуги не примут. Эта бумага нужна будет для заключения договора на оказание платных услуг за деньги семейного капитала.
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Вы решили потратить деньги на лечение. Куда обращаться?
«Условно алгоритм может выглядеть так: вы обращаетесь в стоматологическую поликлинику по месту жительства, берете заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что нуждаетесь в протезировании, узнаете примерную стоимость этого лечения и обращаетесь в банк для перечисления средств в организацию здравоохранения, где вам окажут нужную услугу. Пока предполагается, что стоматологические услуги можно будет досрочно использовать только в государственных организациях здравоохранения», —
Какие документы нужны для досрочного использования капитала
Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.
Чтобы заключить договор возмездного оказания услуг нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медуслуги. При этом нужно предоставить:
Что нужно сделать, чтобы в поликлинику или больницу перевели деньги
Чтобы использовать семейный капитал на лечение, нужно обратиться с заявлением в «Беларусбанк». Для этого нужно предоставить договор на медуслуги, удостоверяющий личность документ, подтверждающий полномочия представителя или законного
А если банк перечислит медикам больше денег, чем потребуется на лечение
Уреждения здравоохранения, в котором будут отказывать платные медуслуги, должны вернуть деньги, которые оказаться неиспользованными на лечение. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента подписания документа, удостоверяющего приемку выполненных работ.
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Власти продлили программу семейного капитала до конца 2024 года и расширили список услуг и товаров, на которые можно досрочно потратить эти деньги.
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