Поздравил прохожих с Рождеством. В Колорадо мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

Источник материала: СТВ

Новости США. Ограбление в сочельник: в штате Колорадо мужчина выбежал из банка с мешком купюр и стал разбрасывать деньги на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выкрикивал поздравления с Рождеством.

Люди, которые оказались рядом с щедрым преступником, стали подбирать деньги. Кто-то из прохожих отнес собранные банкноты обратно в банк.





После этого грабитель проследовал в ближайшее кафе и спокойно дождался полицию. Мужчина не оказывал сопротивления при аресте. Проведя обыск, правоохранители выяснили, что американец был безоружен. Какую сумму украл мужчина – не разглашается.