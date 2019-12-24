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Поздравил прохожих с Рождеством. В Колорадо мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

25.12.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Ограбление в сочельник: в штате Колорадо мужчина выбежал из банка с мешком купюр и стал разбрасывать деньги на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выкрикивал поздравления с Рождеством.

Люди, которые оказались рядом с щедрым преступником, стали подбирать деньги. Кто-то из прохожих отнес собранные банкноты обратно в банк.

Поздравил прохожих с Рождеством. В Колорадо мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

После этого грабитель проследовал в ближайшее кафе и спокойно дождался полицию. Мужчина не оказывал сопротивления при аресте. Проведя обыск, правоохранители выяснили, что американец был безоружен. Какую сумму украл мужчина – не разглашается.

Люди в материале: нет
 
 
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Новости США. Ограбление в сочельник: в штате Колорадо мужчина выбежал из банка с мешком купюр и стал разбрасывать деньги на улице, сообщили в программе Новости «24...
 
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