Заместитель прокурора Гродненской области провел выездной прием граждан в Красносельском

Источник материала: Новости Волковыска

Заместитель прокурора Гродненской области Андрей Скурат принял участие в сельском сходе и провел выездной прием граждан в г.п.Красносельский.

Повестка дня собрания – профилактика пожаров, хищений денежных средств с карт-счетов, преступности среди несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

Кроме заместителя прокурора области в мероприятии участвовали представители правоохранительных органов и органов исполнительной власти. На встречу пришли наиболее активные местные жители, которые более двух часов обсуждали проблемные темы городского поселка и задавали личные вопросы.

«Для меня, как депутата Гродненского областного Совета депутатов, встречи с сельчанами – не редкость. Общение в формате живого диалога позволяет не только донести до сведения многочисленной аудитории актуальную информацию, но и оперативно разрешать насущные проблемы», – отметил Андрей Скурат.

В своем выступлении он рассказал присутствующим о состоянии законности и правопорядка на территории Гродненской области, в частности Волковысского района, акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности в сфере высоких технологий, профилактике правонарушений в области семейно-бытовых отношений.

Личные обращения граждан касались вопросов благоустройства населенных пунктов, коммунального и дорожного строительства.

Все обратившиеся получили мотивированные разъяснения на поставленные вопросы, сообщает прокуратура Гродненской области.



