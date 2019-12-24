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Почему деньги скоро будут раздавать всем желающим безвозмездно

25.12.2019 17:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Почему деньги скоро будут раздавать всем желающим безвозмездно

Ближайшие 10 лет в глобальной экономике станут эпохой "вертолетных денег". Это концепция, подразумевающая раздачу денег всем желающим на безвозмездной основе, считает известный инвестор.

С соответствующим предсказанием выступил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, пишет РБК.

В прогнозах о долгосрочных трендах на 2020-2029 годы говорится о том, что на такой шаг центральные банки по всему миру, включая Европу, заставит пойти продолжающееся приостановление роста мировой экономики.

С точки зрения Бонзона, нынешняя кредитно-денежная политика приблизилась к своему апогея, нулевые и даже отрицательные ставки вопрос не решают, а направление средств в финансовый сектор (так называемое «количественное смягчение») не приносит желаемого результата.

Взамен, по мнению инвестбанкира, регуляторы начнут выдавать единоразовые выплаты всем гражданам с целью стимулирования потребительского роста. Такое "отрицательное налогообложение" даст толчок к перераспределению покупательной способности в пользу групп людей с наименьшим достатком.

Концепцию раздачи "денег с вертолета" предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году. Он привел гипотетический пример, когда купюры сбрасывают с вертолета, а подобравшие их люди идут за покупками. Такая мера дает возможность нарастить инфляцию до целевых показателей и способствует росту экономической активности.

Говоря о своем докладе, Бонзон подчеркнул, что, согласно его концепции, граждане должны получить фиксированную сумму денег, не зависящую от дохода. Другими словами, в относительном значении малообеспеченным слоям населения достанется больше денег. При этом банкир попросил не путать эту идею с безусловным базовым доходом, поскольку последняя теория подразумевает выдачу средств на постоянной основе, которая не зависит от потребностей и положения дел в экономики.

В 2016 году скорый приход эпохи "денег с вертолета" предсказывал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Рэй Далио. Осенью текущего года в подробном сообщении на LinkedIn он же назвал причину растущего неравенства - слишком легкий доступ к дополнительным деньгам для богатых. С его точки зрения, нынешняя кредитно-денежная политика предоставляет богачам неограниченный доступ к деньгам, а платят за их неудачи в инвестиционных проектах те, кому средств и без того не хватает.

 
 
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Ближайшие 10 лет в глобальной экономике станут эпохой "вертолетных денег". Это концепция, подразумевающая раздачу денег всем желающим на безвозмездной основе,...
 
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