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«Очень крутые музыканты выступают». Лера Яскевич спела в Минске в выездной студии радиостанции «Мир»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогодний марафон на весь «Мир». 25 декабря в центре столицы каждый мог попробовать себя в роли радиоведущего и передать приветы и поздравления родным и близким в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выездная студия – подарок минчанам и гостям столицы от радио «Мир». До 20 часов любимые диджеи и их гости – известные музыканты страны – будут развлекать слушателей и гостей одного из столичных торговых центров. Здесь можно насладиться живой музыкой, приготовить вкусный обед на импровизированной кухне, а также увидеть работу радиостанции в режиме реального времени.
Лера Яскевич, певица, блогер:
Юлия Навацкая, ведущая радио «Мир»:
Во-вторых, там есть такие мужчины, которые к нашим девушкам-ведущим очень неровно дышат. Каждый раз у нас объятия, как будто лучшие друзья приходят.
Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир»:
Также радийщики подготовили множество конкурсов, викторин и развлечений, победители и участники которых получат подарки и памятные сувениры.
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«Очень крутые музыканты выступают». Лера Яскевич спела в Минске в выездной студии радиостанции «Мир»
Новости Беларуси. Новогодний марафон на весь «Мир». 25 декабря в центре столицы каждый мог попробовать себя в роли радиоведущего и передать приветы и поздравления...
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