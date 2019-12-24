Правило 10 тысяч долларов: что дарит знаменитый миллиардер своим родным на праздники

Источник материала: Tut.by

Миллиардер Уоррен Баффет — председатель совета директоров и глава холдинга Berkshire Hathaway — построил свое состояние, придерживаясь собственной стратегии. Он тщательно обдумывал свои шаги, прежде чем потратить или инвестировать деньги. Начав с нуля, Баффет сумел стать миллионером к 32 годам. Сейчас ему 89 лет, и его состояние оценивается в 82,5 миллиардов долларов. Как оказалось, выбирая подарки для членов своей семьи, он тоже придерживается четкой стратегии, выяснили в CNBC.



Фото: Reuters

Правило 10 000 долларов

По словам бывшей невестки Баффета Мэри, сперва миллионер всегда дарил каждому из родных 10 тысяч долларов в 100-долларовых купюрах. Затем это правило немного видоизменилось: в последнее время он дарит родным акции на сумму 10 тысяч долларов.

Мэри была замужем за сыном миллиардера Питером с 1980 по 1993 год. По ее словам, однажды Уоррен Баффет подарил ей акции Coca-Cola, в которые сам недавно вложил деньги. В письме, которое прилагалось к подарку, миллиардер написал, что она может или продать акции, или держать их.

Мэри оставила акции себе. И не прогадала — они продолжали расти. После этого случая каждый раз, когда она получала в подарок акции какой-либо компании, дополнительно покупала акции этой же компании сама. Мэри знала, что бумаги будут дорожать. Ведь их купил сам Баффет, которого часто именовали «оракулом из Омахи» за невероятную способность предсказывать рост акций.

Помимо акций Уоррен Баффет дарит друзьям и родственникам сладости See's Candies. Он сам настолько любит продукцию этого американского производителя, что в 1972 году купил всю компанию.

Финансовая отчетность в подарок

Что хотел бы получить в подарок сам Баффет? Мэри сказала, что ничего. «В первый год после нашей с Питером свадьбы я осознала, что Уоррен очень богат. И поэтому ничего не хочет. Я не знала, что ему подарить, и поэтому составила баланс нашей музыкальной компании. Я хотела показать, что мы получаем прибыль», — рассказала она. Мэри и Питер основали музыкальную компанию Independent Sound.