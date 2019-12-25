Аргументы за авто с пробегом из Европы рассыпаются, едва включаешь здравый смысл

Источник материала: Слуцк Город

Когда заработал указ, предоставляющий многодетным семьям и инвалидам I и II групп льготы в части растаможки машин, пригнанных из Европы, многие белорусы мгновенно вспомнили о старых временах, когда подержанная иномарка из Европы или биток из США были едва ли не единственным вариантом приобретения столь желанного в те годы личного автомобиля.





Неудивительно, воспоминания о низких тарифах за растаможку подержанных авто еще свежи у тех, кто пригонял машины в 90-х и начале 2000-х. И вот, государство пошло навстречу сразу нескольким группам населения, не без причин снизив для них таможенные пошлины на ввозимые из-за границы иномарки.

И вновь, как десяток лет назад, многие вспомнили, казалось бы, уже забытые ресурсы типа mobile.de, autoscout24 и т.п. и начали серфить по ним в поисках сладких предложений на рынке подержанных иномарок.





Признаюсь откровенно, я тоже не устоял перед подобным соблазном и пару вечеров провел у компьютера за аналогичным занятием, ибо, как у многодетного отца, право на подобную льготу у меня есть, и как приобретаются машины за рубежом, я знаю не понаслышке. Масла в огонь добавили и многочисленные знакомые, которые то и дело звонили и интересовались, когда и за какой машиной я собираюсь ехать за границу.

Ответ – нет, многих удивлял, пока я не начинал приводить свои аргументы, которых на поверку оказалось немало.





Во-первых, если подходить к поиску машины в Западной Европе разумно, даже с учетом льготы, рациональнее всего искать автомобиль в возрасте 3-5 лет, с рабочим объемом двигателя, не превышающим 1,5 литра.

Во-вторых, если речь идет о машине для себя, а не на продажу, у машины этого возраста должно быть максимум 1-2 хозяина и подтверждённый пробег не более 100-120 тысяч километров.

В-третьих, автомобиль не должен быть аварийным, т.к. восстановление современной машины по уму требует немалых денег и часто сводит всю мнимую экономию на нет. Здесь также стоит упомянуть о многочисленных посредниках, помощь которых совсем не бесплатна и не всегда адекватна запрашиваемым суммам.





Вообще же, вопрос денег – еще одна не менее важная тема. Времена, когда машины приобретались у тех же белорусских дилеров за полную оплату, очень скоро станут историей. Около 75-80% сделок по покупке новых авто в Беларуси осуществляется с привлечением кредитов или лизинга. За границей же у покупателя попросят все деньги сразу, причем не в рублях, а в долларах или евро. Таможенные платежи и утильсбор в рассрочку тоже не оплатишь, а это значит, для покупки машины за границей потребуется немалая сумма денег.

Какая - зависит от автомобиля, на который рассчитывает покупатель. Если рассматривать машину в рамках упомянутых выше критериев (возраст 3-5 лет, до 1,5 л), на растаможку машины придется отложить сумму, эквивалентную 1272 Евро (~2989 рублей). На утилизационный и таможенный сбор, услуги декларантов и т.п. понадобится отложить еще около 1000 рублей. К этому стоит добавить расходы на визу, топливо, платные дороги, проезд к месту покупки, проживание и т.п. Все это (~4500-5000 рублей), заметьте, не имеет никакого прямого отношения к вашему автомобилю, его состоянию и характеристикам. Накладные расходы, так сказать.





Теперь время вспомнить о другой стороне медали. У тех же дилеров марки Renault, машины которой из Европы как раз часто попадают в «проходные варианты» в силу наличия у них надежного и экономичного турбодизеля с объемом 1,5 л, сегодня за сумму в районе 30-35 тысяч рублей легком можно приобрести новый гарантийный кроссовер или внедорожник как с бензиновым, так и с дизельным силовым агрегатом и несколькими вариантами трансмиссии на выбор. Обычные седаны и кросс-седаны еще доступнее 18 800 – 29 500 рублей. Это все к тому, что же за сопоставимую сумму за минусом неизбежных накладных расходов (5000 рублей) предложит Западная Европа.

25 000 рублей, по нынешнему курсу НБ РБ это около 10 600 Евро, и за эти деньги mobie.de предлагает 201 подержанный Renault. Из них: 13 Twingo и 95 Clio, которые ни размерами салона, ни вместимостью багажника не блещут. Еще 11 – каблучки Kangoo, машины практичные, но не совсем легковые. В остатке еще 69 Megane и 7 Scenic, которые более других могут претендовать на статус семейного авто.





Практически у всех машин пробеги по 90-110 тыс. км, а это значит, что по прибытии в Беларусь автомобили как минимум потребуется как следует обслужить. С учетом возраста в 3-5 лет рассчитывать нужно на большое ТО с заменой масел, ремней, тормозных колодок, эксплуатационных жидкостей и расходных материалов. И это, не считая прочих сюрпризов, которые способен преподнести автомобиль с пробегом.

Так, со слов специалистов дилерского центра Renault на Свислочской, 9, очень часто владельцы Renault с пробегами от 100 000 км и выше, приехав после покупки машины за рубежом на диагностику к местному дилеру, уже дома узнают о необходимости принудительного прожига либо замены сажевого фильтра на дизелях, проблемах в работе электроники автомобиля либо критичном износе деталей подвески и тормозной системы. Опять же, случись с машиной более серьезная поломка, все затраты на ремонт за счет владельца, рискнувшего приобрести машину с пробегом и без гарантии.





В итоге кажущаяся экономия средств, даже с учетом льгот, сводится к тому, что из-за границы пригоняется машина, по потребительским качествам не сильно отличающаяся от тех автомобилей, которые предлагают новыми официальные дилеры. Но она уже с изрядно выработанным ресурсом и соответствующим возрасту и пробегу набором проблем. И эта ситуация характерна для самых разных ценовых диапазонов.

С учетом того, что в конце года у дилеров Renault пора скидок и распродаж, найти и приобрести новый автомобиль, не покидая РБ и не тратя деньги на дорогу, таможенные платежи и прочие сборы, совсем не сложно. При этом, что очень важно для большинства покупателей, всю сумму за автомобиль выплачивать не обязательно.

Кредиты без авансового платежа, внешнее финансирование по льготным ставкам и лизинг как для юридических, так и для физических лиц делают покупку нового автомобиля у официальных дилеров того же Renault куда более разумным и выгодным решением.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Михаил Владимиров

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.