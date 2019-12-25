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Аргументы за авто с пробегом из Европы рассыпаются, едва включаешь здравый смысл
26.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Когда заработал указ, предоставляющий многодетным семьям и инвалидам I и II групп льготы в части растаможки машин, пригнанных из Европы, многие белорусы мгновенно вспомнили о старых временах, когда подержанная иномарка из Европы или биток из США были едва ли не единственным вариантом приобретения столь желанного в те годы личного автомобиля.
Неудивительно, воспоминания о низких тарифах за растаможку подержанных авто еще свежи у тех, кто пригонял машины в 90-х и начале 2000-х. И вот, государство пошло навстречу сразу нескольким группам населения, не без причин снизив для них таможенные пошлины на ввозимые из-за границы иномарки.
И вновь, как десяток лет назад, многие вспомнили, казалось бы, уже забытые ресурсы типа mobile.de, autoscout24 и т.п. и начали серфить по ним в поисках сладких предложений на рынке подержанных иномарок.
Ответ – нет, многих удивлял, пока я не начинал приводить свои аргументы, которых на поверку оказалось немало.
Во-вторых, если речь идет о машине для себя, а не на продажу, у машины этого возраста должно быть максимум 1-2 хозяина и подтверждённый пробег не более 100-120 тысяч километров.
В-третьих, автомобиль не должен быть аварийным, т.к. восстановление современной машины по уму требует немалых денег и часто сводит всю мнимую экономию на нет. Здесь также стоит упомянуть о многочисленных посредниках, помощь которых совсем не бесплатна и не всегда адекватна запрашиваемым суммам.
Какая - зависит от автомобиля, на который рассчитывает покупатель. Если рассматривать машину в рамках упомянутых выше критериев (возраст 3-5 лет, до 1,5 л), на растаможку машины придется отложить сумму, эквивалентную 1272 Евро (~2989 рублей). На утилизационный и таможенный сбор, услуги декларантов и т.п. понадобится отложить еще около 1000 рублей. К этому стоит добавить расходы на визу, топливо, платные дороги, проезд к месту покупки, проживание и т.п. Все это (~4500-5000 рублей), заметьте, не имеет никакого прямого отношения к вашему автомобилю, его состоянию и характеристикам. Накладные расходы, так сказать.
25 000 рублей, по нынешнему курсу НБ РБ это около 10 600 Евро, и за эти деньги mobie.de предлагает 201 подержанный Renault. Из них: 13 Twingo и 95 Clio, которые ни размерами салона, ни вместимостью багажника не блещут. Еще 11 – каблучки Kangoo, машины практичные, но не совсем легковые. В остатке еще 69 Megane и 7 Scenic, которые более других могут претендовать на статус семейного авто.
Так, со слов специалистов дилерского центра Renault на Свислочской, 9, очень часто владельцы Renault с пробегами от 100 000 км и выше, приехав после покупки машины за рубежом на диагностику к местному дилеру, уже дома узнают о необходимости принудительного прожига либо замены сажевого фильтра на дизелях, проблемах в работе электроники автомобиля либо критичном износе деталей подвески и тормозной системы. Опять же, случись с машиной более серьезная поломка, все затраты на ремонт за счет владельца, рискнувшего приобрести машину с пробегом и без гарантии.
С учетом того, что в конце года у дилеров Renault пора скидок и распродаж, найти и приобрести новый автомобиль, не покидая РБ и не тратя деньги на дорогу, таможенные платежи и прочие сборы, совсем не сложно. При этом, что очень важно для большинства покупателей, всю сумму за автомобиль выплачивать не обязательно.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Михаил Владимиров
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Когда заработал указ, предоставляющий многодетным семьям и инвалидам I и II групп льготы в части растаможки машин, пригнанных из Европы, многие белорусы мгновенно...
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