Нет праздничного настроения? Это вы еще не ходили по ярмаркам. Вот 5 самых классных

Источник материала: Tut.by

В этом году зима не зима, но, наверное, стоит перестать об этом ныть? За новогодним настроением можно, например, выбраться на какую-нибудь из рождественских ярмарок города. AFISHA.TUT.BY насчитала пять самых симпатичных. Где в Минске попробовать кофейный пунш и грог или улитки, варенье из шишек и драникбургеры? Все ответы — в нашем гиде.

Ярмарка на популярной «Комаровке» — «Метелица»



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: ежедневно до 1 января, 12.00 — 22.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: ул. Веры Хоружей, 8 Сколько: бесплатно

Прямо на площади перед Комаровкой появилась новая милая ярмарка на открытом воздухе, за которой уже закрепился ярлык «как в Европе». Почему? Пока не совсем понятно. Это аллея из 24 зимних домиков, классные локации для фото, места для чилла и иллюминация. Здесь можно купить хот-доги за 5 рублей или, например, кофейный пунш за 5 рублей. Помимо еды тут продают так называемые старинные сладости: варенье из шишек, пряники, яблочный сыр. Ремесленники торгуют пряностями, изделиями из дерева. Каждый день с 12 до 13 часов проводится программа с Дедом Морозом для детей. Всего на ярмарку организаторы рекомендуют запланировать около часа: прийти, присмотреть подарки-сувениры, увидеть новогодний фильм, выпить глинтвейна. Мы сюда уже заглянули — вот доказательства .

Модная ярмарка на Кальварийской — Art Arena



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: до 15 января, 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 5 утра Где: ул. Кальварийская, 21 Сколько: бесплатно

И еще одно открытие этого года — симпатичная ярмарка в европейском стиле с праздничным фудкортом, сувенирными лавками и большим экраном для кинопоказов. Все это — во внутреннем дворике бывших заводских цехов возле нового пространства Art Arena . В центре площадки, под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков, где продают сувениры и стритфуд. Никакой шаурмы здесь нет, а вот глинтвейн и грог — пожалуйста. Специально для малышей во дворике установили красочную карусель. Больше фото — в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY .

Хит прошлого года — «Песочница»





Когда: до 29 декабря, 12.00 — 21.00 Где: ул. Куйбышева, 45 Сколько: бесплатно

Популярная у минчан локация с фудтраками «Песочница» в этом году работает всего пять дней. Помимо елки, на территории установили несколько обогревающихся шатров, здесь же проходит выставка самоваров и ледяных фигур, а еще работает ярмарка, где можно прикупить подарков друзьям и близким. Каждый день вы можете застать тут развлекательную программу, а по вечерам готовьтесь снимать на телефоны файер-шоу. Как и всегда, в «Песочнице» можно будет подкрепиться — сеты по 7 рублей продают десять точек с едой и кофе. Параллельно с этим заведения предлагают не только чай и кофе, а еще глинтвейн и коктейли — куда без них?





Когда: до 7 января — с 12.00 до 23.00, с 8 по 15 января — с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: пл. Октябрьская, 1 Сколько: бесплатно

В этом году на центральной ярмарке страны — 12 павильонов от государственных предприятий в виде пчелиных сотов с огоньками. В отличие от других ярмарочных павильонов, у этих есть минус — они закрытые, пять человек в них помещаются с трудом. Внутри можно перекусить, места у маленькой стойки есть. А вот на улице никаких столиков или навесов нет. В продаже — много еды из кулинарии. За бутерброд с красной икрой вы заплатите 2 рубля, а за грибную солянку — да, она тоже есть в продаже! — 2,5 рубля. Из горячих напитков, кроме чая и кофе, здесь — глинтвейн за 3,5 рубля. Среди павильонов с едой тут установлены и магазинчики с сувенирами и игрушками.

«Калядны кірмаш» у Дворца спорта



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: до 15 января, пн — пт: 14.00 — 23.00, сб — вс: 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

Возле Дворца спорта в этом году поставили 35 деревянных домиков, есть несколько мест с навесом, где можно перекусить под крышей, столики на улице и бочки. Кроме еды и напитков, на ярмарке продают сувениры, чаи, новогодние игрушки, неподалеку стоит парк аттракционов. Выбор еды здесь очень широк — предлагают больше стритфуда, чем продукции из кулинарии. Кроме шаурмы, хот-догов, шашлыков и драникбургеров, есть экзотика — например, фаршированные улитки (5 рублей за 3 штуки) и ролл с венской колбаской (4 рубля). Средняя цена на глинтвейн — 3,5 рубля.