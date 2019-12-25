ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нет праздничного настроения? Это вы еще не ходили по ярмаркам. Вот 5 самых классных

26.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году зима не зима, но, наверное, стоит перестать об этом ныть? За новогодним настроением можно, например, выбраться на какую-нибудь из рождественских ярмарок города. AFISHA.TUT.BY насчитала пять самых симпатичных. Где в Минске попробовать кофейный пунш и грог или улитки, варенье из шишек и драникбургеры? Все ответы — в нашем гиде.

Ярмарка на популярной «Комаровке» — «Метелица»


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: ежедневно до 1 января, 12.00 — 22.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра

Где: ул. Веры Хоружей, 8

Сколько: бесплатно

Прямо на площади перед Комаровкой появилась новая милая ярмарка на открытом воздухе, за которой уже закрепился ярлык «как в Европе». Почему? Пока не совсем понятно. Это аллея из 24 зимних домиков, классные локации для фото, места для чилла и иллюминация. Здесь можно купить хот-доги за 5 рублей или, например, кофейный пунш за 5 рублей. Помимо еды тут продают так называемые старинные сладости: варенье из шишек, пряники, яблочный сыр. Ремесленники торгуют пряностями, изделиями из дерева. Каждый день с 12 до 13 часов проводится программа с Дедом Морозом для детей. Всего на ярмарку организаторы рекомендуют запланировать около часа: прийти, присмотреть подарки-сувениры, увидеть новогодний фильм, выпить глинтвейна. Мы сюда уже заглянули — вот доказательства.

Модная ярмарка на Кальварийской — Art Arena


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: до 15 января, 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 5 утра

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно

И еще одно открытие этого года — симпатичная ярмарка в европейском стиле с праздничным фудкортом, сувенирными лавками и большим экраном для кинопоказов. Все это — во внутреннем дворике бывших заводских цехов возле нового пространства Art Arena. В центре площадки, под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков, где продают сувениры и стритфуд. Никакой шаурмы здесь нет, а вот глинтвейн и грог — пожалуйста. Специально для малышей во дворике установили красочную карусель. Больше фото — в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

Хит прошлого года — «Песочница»


Когда: до 29 декабря, 12.00 — 21.00

Где: ул. Куйбышева, 45

Сколько: бесплатно

Популярная у минчан локация с фудтраками «Песочница» в этом году работает всего пять дней. Помимо елки, на территории установили несколько обогревающихся шатров, здесь же проходит выставка самоваров и ледяных фигур, а еще работает ярмарка, где можно прикупить подарков друзьям и близким. Каждый день вы можете застать тут развлекательную программу, а по вечерам готовьтесь снимать на телефоны файер-шоу. Как и всегда, в «Песочнице» можно будет подкрепиться — сеты по 7 рублей продают десять точек с едой и кофе. Параллельно с этим заведения предлагают не только чай и кофе, а еще глинтвейн и коктейли — куда без них?

Традиционная ярмарка на Октябрьской площади


Когда: до 7 января — с 12.00 до 23.00, с 8 по 15 января — с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра

Где: пл. Октябрьская, 1

Сколько: бесплатно

В этом году на центральной ярмарке страны — 12 павильонов от государственных предприятий в виде пчелиных сотов с огоньками. В отличие от других ярмарочных павильонов, у этих есть минус — они закрытые, пять человек в них помещаются с трудом. Внутри можно перекусить, места у маленькой стойки есть. А вот на улице никаких столиков или навесов нет. В продаже — много еды из кулинарии. За бутерброд с красной икрой вы заплатите 2 рубля, а за грибную солянку — да, она тоже есть в продаже! — 2,5 рубля. Из горячих напитков, кроме чая и кофе, здесь — глинтвейн за 3,5 рубля. Среди павильонов с едой тут установлены и магазинчики с сувенирами и игрушками.

«Калядны кірмаш» у Дворца спорта


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: до 15 января, пн — пт: 14.00 — 23.00, сб — вс: 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра

Где: пр-т Победителей, 4

Сколько: бесплатно

Возле Дворца спорта в этом году поставили 35 деревянных домиков, есть несколько мест с навесом, где можно перекусить под крышей, столики на улице и бочки. Кроме еды и напитков, на ярмарке продают сувениры, чаи, новогодние игрушки, неподалеку стоит парк аттракционов. Выбор еды здесь очень широк — предлагают больше стритфуда, чем продукции из кулинарии. Кроме шаурмы, хот-догов, шашлыков и драникбургеров, есть экзотика — например, фаршированные улитки (5 рублей за 3 штуки) и ролл с венской колбаской (4 рубля). Средняя цена на глинтвейн — 3,5 рубля.

Читайте также

Минска, где получаются крутые новогодние фото
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году зима не зима, но, наверное, стоит перестать об этом ныть? За новогодним настроением можно, например, выбраться на какую-нибудь из рождественских ярмарок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Третьих и последующих детей с вводом семейного капитала родилось на 36% больше - Минтруда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика