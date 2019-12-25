ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд

26.12.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счёт в мачте открыли хозяева: на 6-й минуте забросил Ип. К 40-й минуте "Куньлунь" вёл уже с преимуществом в две шайбы. Отличился Смит-Пелли. На 45-й минуте "зубры" сумели отыграть одну шайбу стараниями А. Костицына. Но на большее у минчан сил не хватило. 

– Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться. Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты, - прокомментировал исход матча главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

Это 11-е подряд поражение минчан. Следующий матч "Динамо" проведёт 30 декабря против рижских одноклубников. 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане на выезде уступили "Куньлуню".
 
Новости дня
Новости разные
 
Борьба за нефть: Сирия решила судиться с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Газета Авангард
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика