КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд

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Счёт в мачте открыли хозяева: на 6-й минуте забросил Ип. К 40-й минуте "Куньлунь" вёл уже с преимуществом в две шайбы. Отличился Смит-Пелли. На 45-й минуте "зубры" сумели отыграть одну шайбу стараниями А. Костицына. Но на большее у минчан сил не хватило.

– Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться. Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты, - прокомментировал исход матча главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.