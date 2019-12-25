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Борьба за нефть: Сирия решила судиться с США

26.12.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.




Сирия готовится к подаче иска против США. Об этом в эфире телеканала al-Mayadeen заявила советник президента Бусейна Шаабан, передает РИА Новости.

В настоящее время власти Сирии изучают, какие меры необходимо предпринять на международном уровне для подачи иска к США.

Отмечается, что Дамаск выдвинет обвинения в воровстве сирийской нефти и нарушении суверенитета Арабской Республики.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть.

По его словам, когда месторождениями на востоке страны пользовались боевики Исламского государства и Джабхат Ан-Нусра, Турция покупала нефть, которую они добывали. Теперь США контролируют данные месторождения.

Ранее сообщалось, что США решили сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии для охраны нефтяных месторождений и приступили к строительству двух военных баз.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему нравится нефть и отметил, что главной целью США в Сирии является сохранение контроля над ней.
 
 
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Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.
 
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