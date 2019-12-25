Что делать, если ненавидишь Новый год и чувствуешь себя в эти дни очень несчастным? Рассказывает психолог

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Украшение дома, покупка подарков, новогодние поздравления и пожелания — этот период считают самым радостным в году. И тем не менее в среде психологов хорошо известно, что в предновогодний период количество обращений увеличивается: обостряются неврозы и тяжелые эмоциональные состояния. Парадоксально, не правда ли? На самом деле вовсе нет. Почему нам плохо накануне Нового года и что с этим делать, рассказывает психолог Надежда Гришина.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Все мы родом из детства

Новый год — это в первую очередь семейный праздник. И впечатления от него будут напрямую связаны с переживаниями, испытанными человеком в детстве. Возможно, вы замечали, что люди в период праздников делятся на две категории: у одних возникает энтузиазм от самой идеи покупки елки и подготовки к Новому году, а другие к этому как минимум совершенно равнодушны, а как максимум — испытывают сильное раздражение.

И как правило, если спросить тех, кто любит Новый год, как это было в детстве, окажется, что в багаже — теплые и яркие воспоминания. Дело в том, что нежная психика ребенка переживает любые впечатления ярче, чем взрослая. И если ребенок в свое время уловил состояние волшебства, семейной общности, то и во взрослом возрасте доступ к этим переживаниям будет для него открыт.



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Если же родители не слишком вкладывались в этот праздник и относились к нему безразлично, формализованно, то человек так и вырастет, не разобравшись, в чем тут дело.

Ну а люди, выросшие в семьях, где они не получали нужного количества любви, внимания и уважения со стороны родителей, либо были сиротами, во время новогодних праздников испытывали откровенно негативные переживания.

Ритуалы и мероприятия, связанные с Новым годом, могли обострять их одиночество, вызывать невыполнимые желания, провоцировать болезненную зависть к более благополучным детям. Сезон Нового года мог ассоциироваться с недолюбленностью, и именно эти впечатления укоренятся в психике и останутся во взрослом возрасте.

Некоторые откровенно признаются, что ненавидят праздники. Так происходит потому, что Новый год сталкивает человека лицом к лицу с его непрожитыми травмами и незакрытыми потребностями. Они могут быть давними и застарелыми, но более-менее прикрытыми в другое время года, когда есть много отвлекающих факторов.

Семья как красивая картинка

Праздник как социальный феномен обязывает встречаться с семьей и демонстрировать «как мы любим друг друга, ведь мы самые близкие люди». При этом реальные отношения с членами семьи — это почти для всех сложная и конфликтная область жизни.

Но искреннее понимание и поддержка желаний, стремлений, убеждений друг друга в очень многих семьях отсутствуют. Любовь часто носит формализованный, практично-материальный характер, где эмоции могут просто отсутствовать, а личность — подавляться.

Вот и приходится вежливо строить из себя порядочного и радостного человека. И это приносит скорее напряжение, нежели праздничное настроение, а Новый год превращается в исполнение долга по негласному сговору всех членов семьи.

Коммерциализация Нового года

В предновогодний период мы просто завалены рекламой, и очень часто цель создания праздничной атмосферы в заведениях или на городских площадях — это увеличение продаж. Равно как и создание радостного настроя горожан.

С телевизионных экранов сыплются поздравления и от той компании, и от этой. И все они вроде как хотят пожелать своим клиентам счастья и благополучия, но все же трудно удержаться от впечатления, что они желают, чтобы их клиенты в связи с Новым годом потратили свои денежки именно у них.

И перестает быть ясно, что первично — мы покупаем подарки, чтобы создать праздник в своих душах, или же праздник придуман с целью выманить у нас все, что в наших карманах, подчистую?





Декор, подарки, застолье — ничто не приходит бесплатно, и новогодний период для тех, кто живет ниже желаемого для себя уровня, становится дополнительным поводом ощутить дефицит, лишения и кризис. Хорошо еще, если перед Новым годом фирма выплачивает новогоднюю премию и делает корпоратив, но часто этого не происходит.

Встреча с границей и конкуренция итогов

Дни идут за днями, недели за неделями, и каждый день мы вроде бы делаем что-то, что должны. Но вот мы упираемся в конец года, и волей-неволей задаем себе вопросы.

А приближаемся ли мы к тому, чего хотим? Куда ушло наше время и силы? Что осталось после того, как утекло еще несколько сотен дней нашей жизни на этой земле?

Новый год заставляет нас подняться выше повседневных дел и посмотреть, а насколько отличается от нуля скорость нашего собственного развития?

Соцсети в предновогоднее время становятся похожи на ярмарки хвастовства, где люди выкладывают сногсшибательные яркие отчеты об уровне собственного счастья, достижений и благосостояния. Градус конкуренции повышается, притом что он и до того не был низким. Справляться с чувством неполноценности становится сложнее.





Требовательность к себе, разочарование в прошедшем, стыд за «неуспешность», зависть и ревность усиливаются в этот период, доставляя душевные муки даже вполне спокойным и довольным жизнью людям. В нашем уме возникает практически непреодолимое расхождение между идеалом и реальностью. Между нашей лучшей, реализованной, раскрывшейся версией прекрасного, везучего, любимого и счастливого себя — и между тем реальным существом, которым мы являемся.

Что же делать, если новогодняя хандра коснулась и вас?

Ресурс удовольствия

Постарайтесь вспомнить, зачем люди вообще устраивают праздники. Во-первых, для календарных целей, чтобы напомнить нам о течении времени. Во-вторых, для социального сплочения людей, для поддержания в них чувства принадлежности к национальной, городской, семейной группе.

Но в глобальном смысле: цель праздника — это восстановление сил за счет наполнения себя удовольствиями и впечатлениями самого разного рода. И сколько бы забот ни приносил с собой предновогодний период, но его гедонистический аспект никак не скроешь.

Огни, музыка, красивые декоры, запахи, вкусы — все это дает возможность пощекотать все наши органы чувств. Все-таки в удовольствии есть много пользы. Человек, получающий удовольствие, не будет ощущать свою жизнь как пустую и бессмысленную. Наслаждение — это момент, когда мир хорош и жизнь вполне выносима, а может быть даже и сладка.



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Общение

Универсальный рецепт при любом виде стресса, не только новогоднего — это открыться и получить внимание человека, которому вы небезразличны. Проблемы, связанные с переживанием Нового года, сближают людей не меньше, чем позитивные переживания по тому же поводу (а может, и больше).

Общение также может быть хорошим лекарством от зависти и одиночества, потому что позволяет почувствовать и увидеть жизнь другого человека более полно, многогранно. Рассмотреть не только яркие, счастливые моменты в ленте новостей, но и компенсирующие их моменты преодоления, усталости, сомнений. Ведь люди состоят из всего сразу. Увидев это в других, легче понять свою сложность, многогранность, неоднозначность.

Новый год может стать поводом инициировать общение с важным для вас человеком, «поднять» ценные воспоминания, обозначить для себя важные моменты своего прошлого. Искреннее выражение чувств по отношению к другим людям может превратить новогоднее время в действительно ценный момент.



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Контакт с мистическим

Новогодний период — это время встречи с мистикой, какими бы реалистами мы ни были. Почувствовать эту связь можно самыми разными способами. Это может быть Дед Мороз (или Санта Клаус), приносящий подарки под елочку, пока спят дети. Или младенец Иисус, родившийся в это время.

В кого и во что бы вы ни верили, встреча с мистическим позволяет нам соприкоснуться с духовной частью себя, понять, что мы участвуем не только в земной суетливой конкурентной толкотне, но и связаны с чем-то более глубоким и важным. А значит, нет ничего случайного и ничего бессмысленного в этом мире. Осознание себя как участника великого действа под названием "жизнь" помогает абстрагироваться от мелких, суетных неурядиц и принять жизнь как есть, как самостоятельную ценность, независимо от ее качества.

Пересмотр позитивных моментов года

Если предновогодние размышления заставляют вас встретиться с разочарованиями и неудовлетворенностью, постарайтесь простить себя за все, чем вы на сегодня не очень довольны — в себе и в окружающих. Может, в больших масштабах год не получился суперпрорывным ни в одной из областей вашей жизни, но бьюсь об заклад, что за эти последние 365 дней вы не раз смеялись и хорошо проводили время.

Может, в семье, может, в путешествии, может, на работе или просто где-то в городе, но хорошие моменты тоже были в вашей жизни. И сколько бы мы ни достигали и ни зарабатывали, но все равно однажды — когда-нибудь, не скоро — все это все равно придется оставить позади. А вот моменты радости, когда ваши глаза были наполнены красотой мира, а душа чувствовала присутствие другой души, — эти моменты останутся с вами навсегда.