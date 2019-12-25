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Бывший зять короля Норвегии покончил с собой

26.12.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писатель и художник Ари Бен, экс-супруг норвежской принцессы Марты Луизы, покончил жизнь самоубийством.



Бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством, сообщила телекомпания NRK 25 декабря.
 
Соболезнования выразили король Харальд и королева Соня, другие члены королевской фамилии, а также премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.
 
Последней вышедшей книгой Бена стал роман Инферно. По словам автора, произведение "жестко отражает его внутреннее состояние" в последнее время.
 
Марта Луиза вышла замуж за Ари Бена в 2002 году. У них родились трое дочерей. В 2016 году супруги развелись.
 
Ари Бен родился в Дании в 1972 году. Он является автором нескольких романов и сборников рассказов. Одно из произведений было написано им в соавторстве с принцессой Мартой Луизой. Также Бен известен, как дизайнер и художник.
 
 
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Писатель и художник Ари Бен, экс-супруг норвежской принцессы Марты Луизы, покончил жизнь самоубийством.
 
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