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Россельхознадзор просит Минсельхозпрод приостановить ветсертификацию семи предприятий

26.12.2019 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор просит Минсельхозпрод приостановить ветсертификацию семи предприятий

Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции 7 белорусских предприятий.

Сообщается, что при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусской административной границе при перемещении через территорию Российской Федерации поднадзорной продукции с белорусских предприятий ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат» выявлялась продукция - полутуши и четвертины говядины с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения (следы срезов в местах клеймения). 

Данные факты могут свидетельствовать о том, что указанные предприятия под видом белорусской продукции поставляют продукцию третьих стран, в том числе из Украины и других государств с нестабильной эпизоотической обстановкой и не имеющих статуса по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Кроме того, в результате анализа информационных систем Россельхознадзора было установлено, что белорусские предприятия ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово» могут осуществлять реэкспорт продукции происхождения третьих стран. 

В этой связи Россельхознадзор направил белорусской стороне письмо, в котором выразил крайнюю обеспокоенность данной ситуацией и попросил с 30 декабря 2019 года  приостановить ветеринарную сертификацию продукции (мясо говядины) производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово»» как в адрес российских получателей, так и для транзита через территорию России до проведения их инспекции.

Кроме того, российское ведомство попросило белорусскую сторону отстранить от сертификации ветеринарных врачей ветслужбы, которые сертифицировали продукцию с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения и предоставить документы о происхождении сырья указанных юрлиц.

 
 
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Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную...
 
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