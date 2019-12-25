Эксперты рассказали, почему не стоит заряжать телефон ночью

Источник материала: Tut.by

Журналист издания Business Insider Антонио Виллас-Боуэс (Antonio Villas-Boas) перечислил при помощи экспертов ошибки, которые мы делаем при зарядке смартфона.



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Прежде всего, автор сообщает: у смартфона, оставшегося на ночь на зарядке, быстрее сокращается ресурс литий-ионного аккумулятора. Об этом его предупредил Доминик Шульте (Dominik Schulte), управляющий директор немецкой фирмы BatterieIngenieure.

При этом эксперт добавил, что безусловно, все литий-ионные аккумуляторы деградируют и имеют ограниченный срок службы. В любом случае емкость аккумулятора вашего смартфона будет снижаться по мере его использования.

Журналист также спросил у производителей смартфонов, что они думают о «ночной» зарядке телефонов и сохранении уровня заряда на 100% в течение многих часов подряд.

Apple упоминает о ночной зарядке на одной из своих информационных страниц , но не говорит, что это не очень хорошая идея.

Рональд Хо (Ronald Ho), менеджер по продукту в Google, рассказал Business Insider, что «в общем, представление, согласно которому чрезмерная зарядка или слишком частая зарядка — это плохо», устарел, учитывая текущую батарею и технологии оптимизации зарядки, которые компании могут встроить в свои устройства.

Он также отметил, что «когда аккумулятор смартфона достигает 100% заряда, зарядное устройство фактически прекращает подачу тока» и вновь начнет заряжаться только если уровень заряда упадет ниже 100%.

Но Шульте и большинство производителей смартфонов согласны с одной вещью: когда вы храните смартфон, который не планируете использовать, вы должны держать заряд батареи в пределах определенного диапазона — примерно от 30% до 50%.

На своей веб-странице Samsung утверждает , что уровень заряда аккумулятора должен быть не менее 50%. И Apple утверждает , что iPhone должен быть «наполовину заряжен, когда он хранится в течение длительного времени», чтобы «продлить срок службы батареи».

Но это не значит, что вы должны каждый день удерживать уровень заряда своего телефона на 30−50%, это просто нереально. Вместо этого Шульте говорит, что «было бы очень полезно заряжать телефон утром или в любое время, но не держать телефон всю ночь на 100%».

Трудно сказать, насколько «ночная» зарядка ускоряет процесс старения литий-ионных аккумуляторов в наших смартфонах. Это может не привести к каким-либо заметным эффектам, если вы покупаете новый телефон каждый год, или, может быть, даже каждые два года.

Но если вы, как правило, покупаете новый телефон, потому что ваш предыдущий смартфон «умирает» слишком быстро, хотя он не так уж и стар, вы можете пересмотреть способ зарядки.

В итоге журналист дает несколько полезных советов. Во-первых, избегать полной разрядки телефона и экстремальных температур. А, во-вторых, не переживать по поводу аккумулятора — многие производители телефонов дают пользователям возможность заменить аккумулятор за небольшую часть стоимости покупки новой модели.