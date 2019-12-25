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Бывший муж Булановой рассказал, почему благодарен певице

26.12.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший футболист «Зенита», а сейчас главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов в интервью «Чемпионату» прокомментировал расставание с бывшей женой, певицей Татьяной Булановой.


Фото: Dinamik, wikimedia

— Сразу расставим точки над «i». Я развёлся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая — она родила мне сына. Вторая — мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться — одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь — и я опять по-настоящему счастлив.

Пару слов про нее? Счастье любит тишину. Пусть кто хочет, ходит на телевидение и рассказывает о себе — я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь, — рассказал Радимов.

Напомним, свадьба Владислава и Татьяны состоялась 18 октября 2005 года, накануне матча группового турнира Кубка УЕФА «Зенита» с португальской «Виторией». 8 марта 2007 года у них родился сын Никита. В декабре 2016 года Буланова и Радимов развелись. Она была его третьей женой.

 
 
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Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал расставание с бывшей женой.
 
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