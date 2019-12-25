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Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист

26.12.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 26 декабря знаменитому российскому актёру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Мы решили вспомнить, как менялся артист с начала своей карьеры. 

Михаил Сергеевич родился в 1949 году в Ленинграде (Санкт-Петербург) в семье актёров театра. Боярский вспоминал, что во времена его детства семья жила в тесноте, поэтому он всегда стремился обеспечить себе комфорт. 

Свою первую роль Михаил Сергеевич сыграл в короткометражке «Спички детям не игрушка», тогда будущей знаменитости было 10 лет. Следующий раз Боярский появился на экранах только в 22 года в фильме «Держись за облака». 

Узнавать актёра начали после роли Сильвы в картине «Старший сын», которую артист исполнил в 26-летнем возрасте. Однако настоящая слава к Михаилу Сергеевичу пришла ещё через три года, когда Боярский сыграл роль д’Артаньяна в фильме «д’Артаньян и три мушкетёра». 

А теперь давайте посмотрим, как менялся Михаил Сергеевич. 

С мужем и родителями. Елизавета Боярская показала редкое семейное фото 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Держись за облака» (1971 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Мосты» (1973 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Старший сын» (1975 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «д’Артаньян и три мушкетёра» (1978 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артистФото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Таможня» (1982 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Пеппи Длинныйчулок» (1984 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Виват, гардемарины!» (1991 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Идиот» (2003 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Тарас Бульба» (2009 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Чёрная кошка» (2016 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Миры Маргариты» (2019 год) 

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист
Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Кстати, в этому году 70-летие также праздновала Алла Борисовна.

Посмотреть, как менялась Пугачёва за время своей творческой деятельности, можно здесь

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Новости России. 26 декабря знаменитому российскому актёру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Мы решили вспомнить, как менялся артист с начала своей карьеры.  ...
 
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