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Гороскоп на 2020 год

26.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Гороскоп на 2020 год

Овен

Для Овнов 2020 станет годом баланса во всех сферах жизни. Даже несмотря на амбициозность во всех начинаниях, вы будете реалистично смотреть на сложившуюся ситуацию и трезво оценивать возможности достижения целей. Отношения в этом году ознаменуются стабильностью и уравновешенностью. Перемены и новые возможности ожидают вас в сфере работы и построения карьеры. Всё будет работать в вашу пользу, воспользуйтесь этим преимуществом. В этом периоде стоит быть инициативным и не бояться сделать первый шаг.

Телец

Спокойствие и размеренность станут спутниками Тельцов в большинстве ситуаций 2020 года. Время будет удачным для приобретения собственного жилья. В этом году потребуется принять ряд важных решений, будь то сфера отношений или работы. Убедитесь, что учли все риски перед тем, как начинать что-то новое. Импульсивность в отношениях неприемлема в 2020. Советуйтесь с опытными, проверенными людьми в вопросах капиталовложений.

Близнецы

Кардинально новые события произойдут с Близнецами в 2020 году. Необходимо с самого начала года установить для себя комфортный ритм. Если события замедляются, принимайте меры для ускорения. Если же жизнь набирает оборотов, найдите время и возможность отстраниться, замедлиться и взглянуть на ситуацию со стороны. Вас ожидают страстные и глубокие отношения в 2020. Большую часть года стабильность будет и в вопросах работы/финансов. Это идеальное время, чтобы качественно улучшить ключевые сферы жизни.

Рак

Вам необходимо готовиться к важным переменам в 2020. Астрологический прогноз обещает улучшения в сферах отношений и карьеры. Независимо от того, воспользуетесь ли вы открывшимися возможностями, или проигнорируете их, ситуация останется в целом положительной. Конфликты на работе лучше улаживать сразу, не откладывая в долгий ящик. Уделите внимание жизненным мелочам. Это позволит справиться с проблемами в новом году.

Лев

Ситуацию года можно описать выражением «то густо, то пусто». Прилив жизненных сил в 2020 позволит Львам добиться поставленных ранее целей. Повышенная чувствительность заставит внимательнее отнестись к эмоциям окружающих. Вы открыты к новым впечатлениям, вкусам в еде, видам спорта и даже отношениям. В целом 2020 год будет наполнен положительными эмоциями для Львов.

Дева

Год будет необычным для рожденных под знаком Девы. Несмотря на присущую вам практичность, появится склонность к принятию импульсивных решений. Это может привести к проблемам в отношениях, разногласиям с деловыми партнерами. Ваше состояние способно нанести вред и финансовой сфере. В 2020 подумайте дважды перед принятием любых важных решений. Год не несет отрицательных зарядов, необходимо отказаться от поспешных действий.

Весы

2020-й будет легким и спокойным для Весов. Радуйтесь жизни. Отношения в семье и на работе не требуют излишней ответственности. Задача — собраться с мыслями, силами, и подготовиться к следующему жизненному периоду, который будет длиться несколько последующих лет. Если вы не состоите в отношениях, это хорошее время для флирта и новых знакомств. Качественно проводите время с родителями. Позаботьтесь о совместном досуге с детьми.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпионам год свободы или освобождения от чего-то неприятного или гнетущего. Все ограничения и стесняющие условия останутся позади в 2020. Сфокусируйтесь на обучении, хобби, приобретении новых качеств и профессиональных навыков. Используйте свою позитивную энергию для помощи другим. В 2020 вы можете выбирать приоритетные направления для развития, сделайте это с учетом долгосрочной перспективы.

Стрелец

Год станет периодом принятия важных решений и выполнения обещаний. Пора сбросить багаж прошлого в разных сферах жизни. Воспоминания не давали развиваться последние несколько лет, для достижения цели стоит набраться терпения и попрощаться с давними призраками. Период хорош для новых знакомств, налаживания социальных связей. Не смешивайте активную социальную позицию и личные отношения. Вас ждет увеличение доходов.

Козерог

Для рожденных под знаком Козерога 2020 год ознаменуется стремлением к спокойствию и расслабленности. «Крысиные бега» последних нескольких лет пора ставить на паузу. Найдите новые способы расслабляться, успокаивать ум и получать положительные эмоции. Отпуск в тихом месте благоприятен Козерогам. В спокойствии и единении с самим собой вы сможете максимально эффективно воспользоваться открывающимися возможностями года.

 Водолей

Пришло время продемонстрировать, на что вы способны. Необходимо доказать окружающим, что они зря сомневались в ваших возможностях добиться цели. Используйте этот период по максимуму. Продемонстрируйте, что вы можете быть идеальным партнером в отношениях, заботливым родителем и надежным сотрудником. Позвольте воображению и инновационным идеям, которые придут вам на ум, вдохновить окружающих и создать зажигающую на достижения атмосферу в рабочем коллективе или вашем бизнесе. Не позволяйте потоку идей отвлекать вас от поставленных ранее целей, работайте на долгосрочную перспективу. Поток этой новой энергии приведет к увеличению доходов. Позаботьтесь о дополнительных сбережениях на будущие периоды.

Рыбы

Год обещает период, наполненный эмоциями и приключениями. Вам будут присущи смелость и открытость, а также стремление попробовать новое в жизни. Год благоприятен для рождения ребенка. Работа или бизнес станут для вас источником вдохновения. Жизненная ситуация комфортная, стабильная. Не позволяйте импульсивным решениям испортить складывающиеся в вашу пользу обстоятельства.


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Теги: знакомства
 
 
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Овен Для Овнов 2020 станет годом баланса во всех сферах жизни. Даже несмотря на амбициозность во всех начинаниях, вы будете
 
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