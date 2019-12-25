Топ-10 лузеров мирового спорта в 2019-м: не забыли про дрим-тим русского хоккея, Серену и «Реал»

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Серена Уильямс проигрывает в погоне за 24-м Шлемом, Себастьян Феттель больше не лучший гонщик «Феррари», российская дрим-тим в хоккее оконфузилась на чемпионате мира, а Мартен Фуркад установил личные антирекорды. SPORT.TUT.BY вспоминает главные проколы в мировом спорте в уходящем 2019 году.



«Король умер, да здравствует „Аякс“!» — с таким заголовком вышел материал о вылете «Реала» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов на сайте УЕФА. После поражения 1:4 на «Сантьяго Бернабеу» от «Аякса» в 1/8 финала «сливочные» сложили полномочия действующих победителей турнира, который выиграли три раза подряд — в 2016-м, 2017-м и 2018-м. Президенту «Реала» Флорентино Пересу ничего не оставалось, как уволить второго тренера за четыре месяца и позвать Зинедина Зидена, с чьим именем были связаны все победы «Реала» в Лиге чемпионов в 2010-х. Фото: Reuters



Весной 2019-го «Тампа-Бэй Лайтнинг» вступала в борьбу за Кубок Стэнли в качестве лучшей команды НХЛ XXI века. Такую характеристику команда заслужила повторением рекорда «Детройта» сезона 1995/96 по числу побед в регулярном чемпионате. Президентский кубок «Тампа» выиграла еще 9 марта — невероятно! Какого же было разочарование «молний», когда в первом раунде плей-офф они проиграли «Коламбус Блю Джекетс» — 0:4. Фото: Reuters



На чемпионате мира по хоккею россияне собрали олимпийский состав. Из суперзвезд не хватало, пожалуй, только Артемия Панарина и Владимира Тарасенко, поднявшего в итоге над головой Кубок Стэнли. Что до сборной России, то она уступила дорогу в финал турнира рабоче-крестьянскому коллективу, который удалось собрать Финляндии. 0:1 — и Овечкину, Малкину, Кучерову, Кузнецову не осталось ничего другого, кроме как побороться за бронзу мирового первенства. Фото: Reuters



Став матерью и вернувшись в тур, американская теннисистка Серена Уильямс сыграла в четырех финалах на турнирах «Большого шлема» за два года. Каждый раз это были решающие матчи на Уимблдоне и открытом чемпионате США. Каждый раз в Лондоне Уильямс-младшая уступала кому-то опытному (в 2018-м — Кербер, в 2019-м — Халеп), а в Нью-Йорке — восходящим звездам (в 2018-м — Осаке, в 2019-м — Андрееску). А ведь Серена так хочет выиграть 24-й «Шлем», что позволит ей сравняться по победам с Маргарет Корт. Фото: Reuters



Прошлый сезон у пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада из Франции не задался. Он показал худший результат на чемпионатах мира и Олимпиадах в карьере (39-е место в индивидуальной гонке чемпионата мира), впервые за десять лет остался без медали ЧМ и финишировал 12-м в общем зачете Кубка мира, хотя до этого семь раз становился обладателем Большого хрустального глобуса. Причинами спада стали сорванная из-за болезни подготовка и распыление внимания на фоне повышенного интереса спонсоров. Фото: Reuters



Британский боксер Энтони Джошуа летом 2019-го умудрился проиграть толстяку из Мексики Энди Руису-младшему, выставленному на бой за звание чемпиона мира по четырем версиям на замену провалившему допинг-тест Джарреллу Миллеру. Энди «ушатал» атлетичного чернокожего парня за счет быстрой работы руками и маневренности. Джошуа четыре раза упал и потерпел поражение техническим нокаутом. То, что в матче-реванше Энтони удалось реабилитироваться, вряд ли заставить нас забыть его конфуз. Фото: Reuters



Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова из России проиграла в январе чемпионат Европы из-за падения, но позже стала лучшей на чемпионате мира. В нынешней сезоне Алина сильно уступала в борьбе с малолетними воспитанницами своего тренера Этери Тутберидзе на этапах Гран-при и еще до чемпионата России заявила о приостановке карьеры, что, вероятно, все-таки значит уход из профессионального фигурного катания. А ведь Алине всего 17 лет. Она еще не закончила школу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Доказанные случаи манипуляций (более ста) с базой Московской антидопинговой лаборатории привели к отстранению России от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Такое решение Всемирное антидопинговое агентство оформило в декабре 2019-го. Другими словами, на период дисквалификации Россия не сможет принимать крупные соревнования, а российские спортсмены — выступать под флагом своей страны. Фото: Reuters



Позиции четырехкратного чемпиона мира в гонках класса «Формула-1» немца Себастьяна Феттеля (на фото справа) в «Феррари» пошатнулись. Как показал 2019 год, он даже не лучший гонщик своей команды. Шарль Леклер (на фото слева) обошел Феттеля в индивидуальном зачете, а также на 9 из 21-го этапа Гран-при, выиграл на одну гонку больше и был первым в квалификации на четыре раза больше, чем Феттель. Неужели Себастьян начал бронзоветь? Фото: Reuters Фото: Reuters