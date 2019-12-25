Что нам принесет год Белой Крысы?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Каким будет год Крысы, будет зависеть прежде всего от личных намерений каждого. Шансы на успех появятся у всех, кто действует честно и открыто, проявляя в поступках интеллект и смекалку — этого требует тотемный белый цвет. Наибольшими тяготами ознаменуются зимние месяцы, весной многих из нас ожидают перемены в личной жизни и карьере. А самым спокойным и благоприятным периодом обещают стать летние месяцы.

Кого ждет удача в любви в 2020 году

Если вы искали в Крысе романтика, то это совершенно напрасно — более приземленного, прагматичного и рационального знака восточной традиции еще поискать надо. Тем не менее, семья для нее — это всё. Крыса влюбчива, и всегда с далеко идущими намерениями. Однако и разочаровывается она, и переключается на другой объект интереса с не меньшим энтузиазмом. Поэтому многие ее шатания до тех пор, пока она не обретет стабильность домашнего очага, подчас могут шокировать. Зато, если уж обретет… Вцепится она в него поистине бульдожьей хваткой и уже не выпустит свое любовное счастье из острых зубок и коготков ни за что.

Практически всем знакам Зодиака в наступающем году Крыса предоставляет шанс встретить свое счастье. Однако больше всего шансов сойтись со своей половинкой у Овнов, Тельцов, Раков, Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев. А сменить свой статус на «помолвлен», а то и «в браке» смогут некоторые представители таких знаков, как Рак и Скорпион. Наименьшее везение в любовной сфере испытают на себе Рыбы, Козероги и Львы. Для Близнецов же в романтическом плане этот год будет очень не-однозначным. Скорее, для них это будет год перемен и освобождения от прошлых взаимоотношений, чем поиска будущих.

Везение в делах и карьере в 2020 году

Крайне неудачным будет 2020 год в деловом плане для Овнов, но, лишь если они сами будут выступать инициаторами чего-либо — в роли партнеров, исполнителей для них сложится всё очень даже успешно. Тельцов ждут заслуженные награды, однако если они позабудут о том, что двигаться вперед надо беспрерывно, очень скоро им придется пожалеть о собственной расслабленности. Год выжидания, накопления сил и идей на будущее наступает для Близнецов — им рекомендуют больше слушать, чем говорить, и максимум времени уделять творчеству. Для Раков же наступает время вынужденных компромиссов, постоянной боязни раскрытия своих тайн, а также незаслуженных обид на руководство.

Львам, как говорится, не везет в любви — повезет в работе. Год будет весьма успешным на деловом поприще, однако если вы не попридержите коней и не станете наращивать темп постепенно, произойдет откат на многие годы назад. У Дев же год ожидается спокойный, тихий, появится время для отдыха и анализа. Весам звезды сулят год перемен, новых впечатлений и ощущений — скорее всего, смените работу, а то и сферу деятельности, реанимируете прошлые полезные контакты и получите помощь с совершенно неожиданной стороны. Для Скорпионов же начинается год учебы и самосовершенствования, а вот работать стоит поменьше, ведь ваши усилия всё равно по достоинству никто не оценит. Что же касается Стрельцов, их ждет год погружения в себя, планирования и самоанализа. И не пытайтесь вспоминать о старых идеях — ничем хорошим это не обернется.

Козерогов ждет успех в делах, но только если они будут достаточно настойчивыми и уверенными в себе. А вот Водолеям, чтобы хоть что-то получить за свои труды, придется немало постараться. Их ждут конфликты на рабочем месте, торможение или даже спуск по карьерной лестнице, но полоса неудач продлится недол-го — в конце года судьба повернется к вам лицом и вы удивитесь, насколько она вас любит. Рыбам же в следующем году противопоказаны финансовые сделки, кредитование, а также любые серьезные решения — возьмите паузу и несколько раз подумайте, прежде чем во что-то ввязаться.

Успех в общении и дружбе

Овнам ни в коем случае нельзя настаивать на своем мнении — попробуйте себя не в роли лидера, а ведомого, как бы для вас необычно и неприятно это не было. Помимо нового опыта получите массу преференций, о которых и не мечтали. Настоятельно рекомендуют Тельцам самым тщательным образом присмотреться к тем, кто напрашивается к вам в друзья или партнеры — для вас шанс обмана в этом случае на данный момент максимален! Близнецам советуют позабыть о своем красноречии, иначе вы сможете обрести больше врагов, чем сторонников. К тому же слушать и слышать вас будут куда меньше, чем обычно. Ракам же рекомендуют объявить год честности перед собой и окружающими, вскрыть все нарывы секретов и жить дальше с чистой совестью.

У Львов в отношениях с другими людьми всё будет, как обычно, разве что вам советуют дважды думать, прежде чем что-либо говорить или делать. В противном случае можно растерять даже самых самоотверженных соратников. Девам же звезды настоятельно советуют держать свою вспыльчивость и критицизм в узде, иначе всё сказанное может обернуться против вас. Помните, что если не будете учитывать особенности аудитории, вас не только могут не услышать, но и неправильно понять. У Весов же наступает время ностальгии и воспоминаний, захочется реанимировать старые контакты, а новые увлечения принесут с собой смену круга общения. Скорпиону, чтобы выжить в 2020 году, придется позвать на помощь всё свое лукавство и умение льстить людям. Вы должны быть подчеркнуто добры и бескорыстны, и только так вы сможете убедить окружающих в том, что правы.

Для Стрельцов же наступает время эгоизма и отдыха от людей. Козерогов ждет конфликтный и непростой год, и если они не будут идти на уступки, растеряют всех друзей и партнеров. Водолеям же звезды обещают год удивлений: те, кто относились к вам хорошо вдруг станут недругами, а старые недоброжелатели, наоборот, запишутся в добрые друзья. Рыбам же астрологи советуют почаще извиняться и не конфликтовать, быть максимально терпеливыми и побольше проводить времени со своими близкими.

Вот такой год ждет всех знаков Зодиака. Однако помните, что судьба, как бы там ни было, в ваших руках!

По материалам печати.