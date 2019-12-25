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Осчастливить и не разориться. Что дарить на Новый год?

26.12.2019 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Осчастливить и не разориться. Что дарить на Новый год?
shutterstock.com

Самое трудное в это суматошное предновогоднее время — определиться с подарками. Тем более что они выбираются не под заказ: спрашивать у родственника, приятеля или коллеги, что бы он хотел получить, неприлично. Традиция рационального Запада писать письма Санта Клаусу и просить конкретные подарки противоречит нашему мировосприятию. У нас в традиции хорошо себя вести, тогда Дед Мороз обязательно одарит. Чем — он сам знает, а ты радуйся. 

Но, даже если даритель — не Дед Мороз, а конкретный человек, его подарок всё равно должен быть сюрпризом. А сюрпризы делать приятно, но хлопотно. Чтобы не бегать, выпучив глаза, по магазинам и не «шарить» по многочисленным интернет-площадкам, не понимая, что из их товаров и кому из ваших знакомых подойдёт, нужно определиться с правилами дарения. Когда ясно, что (в принципе) дарить, тогда и выбирать легче.

Правило 1. Новый год — не день рождения. Поэтому подарки — скромнее.

На витрины с бриллиантами и в отделы с телевизорами и компьютерами можно даже не заглядывать. Если вы решили подарить украшение, выбирайте поскромнее, то, что подходит на каждый день и добавляет настроения, внося разнообразие в образ. Для этого подойдёт и серебро. 

Если же тот, кого вы решили одарить, увлечён миром современной техники, достаточно изучить ассортимент небольших электронных помощников: массажная подушка, «умная» розетка или световой будильник.

Осчастливить и не разориться. Что дарить на Новый год?
Фото: Shutterstock.com

Правило 2. Подарок должен быть функциональным. 

В принципе, все новогодние подарки можно разделить на две категории: съедобные и несъедобные.

В первом случае важно знать вкусы и состояние здоровья тех, кому вы их будете дарить. Самый распространённый подарок — шампанское. Но изысканным ценителям этого напитка, конечно, нужен брют, а те, кто воспринимает его как газировку, хотят сладкого. Во всём остальном тоже нужно не попасть впросак: фрукты не должны вызвать обострений у аллергиков, любителям зелёного чая не следует дарить чёрный, а сторонники низкокалорийных диет не обрадуются тортику со сливочным кремом.

Несъедобные подарки вызовут радость, если окажутся кстати. С косметикой следует быть очень аккуратными, поскольку в этом предпочтения бывают ещё более жёсткими, чем в еде. 

Убеждение, что платков (перчаток) у женщины и галстуков (ремней) у мужчины много не бывает, работает. Но не ежегодно. Можно накануне ненавязчиво поговорить с друзьями и родственниками про моду и косметику, про домашних помощников и автоаксессуары и таким образом сориентироваться. 

Осчастливить и не разориться. Что дарить на Новый год?
Фото: Shutterstock.com

Правило 3. В большой компании возможны подарки коллективные.

Если вы планируете встречать Новый год в большой компании, то вовсе не обязательно готовить подарки для каждого из её участников. В этом случае вполне себе уместен подарок общий.

Кроме ящика шампанского и большого торта это может быть увлекательная игра с призами. Предложите отгадать загадки, вспомнить скороговорки, пройти квест и одарите небольшими функциональными сувенирами (чашки, ложки, зубные щётки) всех за всё: за проявленную смекалку, хорошую память, артистизм и т. д.

Правило 4: Дети радуются даже скромным подаркам.

Ещё лет 20 назад Новый год для детей был временем сладостей, когда собирались многочисленные наборы конфет и фруктов: от бабушек и тётушек, с работы родителей, в садике и школе и т. д. Но сегодня этих россыпей уже как бы недостаточно. Помимо сладких подарков, родственники стараются купить игрушки, гаджеты или наряды. 

Только не надо одаривать детей как в последний раз! Они радуются даже скромным подаркам: помните это и не балуйте.

Правило 5: Подарки не должны разорить.

Не нужно относиться к закупке подарков как к стихийному бедствию, опустошающему кошелёк. Тем более что расплачиваться за них можно и безналично. Всё больше покупок мы совершаем именно так. По данным национальной платёжной системы «Мир», рост оплат картами идёт ежемесячно. Не случайно, ведь таким способом удобно не только расплачиваться, но и отслеживать свои траты. 

Если раньше после каждого подарка приходилось пересчитывать наличность в кошельке, то теперь достаточно прочитать СМС-сообщение, которое владельцы карт получают после совершения операции в торговом терминале. В нем сообщается сумма покупки и остаток на карте. Когда вы видите, что приближаетесь к «красной черте», это хороший повод остановить азарт и вспомнить Правило 1.

Впрочем, сама карта может замедлить приближение к «красной черте», поскольку в преддверии Нового года проводятся разные акции для тех, кто предпочитает расплачиваться за покупки таким способом. Устраивают их и магазины, и банки, и сами платёжные системы. К примеру, за оплату картой «Мир» сейчас можно получить кешбэк в 10%, который возвращается по итогам месяца, и таким образом сэкономить на подарках. Действует это условие для покупок в специализированных магазинах бытовой техники и электроники, косметики, товаров для детей, т. е. именно там, куда все и ходят за подарками накануне Нового года.

 
 
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Традиция рационального Запада писать письма Санта Клаусу и просить конкретные подарки противоречит нашему мировосприятию. У нас в традиции хорошо себя вести,...
 
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