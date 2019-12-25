Минздрав определил, как использовать семейный капитал досрочно

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Из документа следует: единовременная государственная поддержка, предоставляемая в форме безналичных денежных средств, или семейный капитал, может быть использована в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения.

Необходимость в получении платных медицинских услуг подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медицинских услуг.

Для заключения договора возмездного оказания услуг нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медицинские услуги, и предоставить документы:

копию решения (выписку из решения) о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом;

заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;

иные документы, необходимые для заключения договора;