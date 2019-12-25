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День рождения панд отметили в китайском зоопарке
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В зоопарке Чунцина отпраздновали день рождения четырех детенышей большой панды. Медвежатам исполнилось ровно полгода. Все они родились 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на схожесть малышей, два брата-близнеца растут быстрее, чем близняшки-девочки, – аппетит у них сильнее. А вот в активности не уступает никто.
Чтобы малыши занимались спортом и проводили больше времени на свежем воздухе, сотрудники зоопарка построили для них игровую площадку.
Бамбуковые мишки с удовольствием вместе дурачатся и лазают по деревьям. В честь дня рождения близняшек, в зоопарк пришли десятки детей. Они с умилением наблюдали за мишками, а затем нарисовали их портреты.
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Новости Китая. В зоопарке Чунцина отпраздновали день рождения четырех детенышей большой панды. Медвежатам исполнилось ровно полгода. Все они родились 23...
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