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День рождения панд отметили в китайском зоопарке

26.12.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В зоопарке Чунцина отпраздновали день рождения четырех детенышей большой панды. Медвежатам исполнилось ровно полгода. Все они родились 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День рождения панд отметили в китайском зоопарке

День рождения панд отметили в китайском зоопарке

Несмотря на схожесть малышей, два брата-близнеца растут быстрее, чем близняшки-девочки, – аппетит у них сильнее. А вот в активности не уступает никто.

День рождения панд отметили в китайском зоопарке

Чтобы малыши занимались спортом и проводили больше времени на свежем воздухе, сотрудники зоопарка построили для них игровую площадку.

День рождения панд отметили в китайском зоопарке

Бамбуковые мишки с удовольствием вместе дурачатся и лазают по деревьям. В честь дня рождения близняшек, в зоопарк пришли десятки детей. Они с умилением наблюдали за мишками, а затем нарисовали их портреты.

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Новости Китая. В зоопарке Чунцина отпраздновали день рождения четырех детенышей большой панды. Медвежатам исполнилось ровно полгода. Все они родились 23...
 
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