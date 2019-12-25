Пора-порадовались? Судьба актрис фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Источник материала: Аргументы и факты

Легендарная советская картина «Д’Артаньян и три мушкетёра», снятая режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, впервые была показана на ЦТ 25 декабря 1979 года. Хотя зрители могли бы увидеть её ещё в 1978 году. Но путь на экраны приключенческой киноленты, в основе которой был роман Александра Дюма-отца «Три мушкетёра», затянулся из-за судов режиссёра, автора сценария Марка Розовского и автора текстов песен в фильме Юрия Ряшенцева.

Дело в том, что Юнгвальд-Хилькевич без согласования с Розовским сильно изменил сценарий, а еще творчески переработал «Песню Миледи», что вызвало возмущение Розовского и Ряшенцева. И хотя оба они одержали в суде победу над режиссёром, «обратные» изменения в фильм внесены не были.

Впрочем, все эти дрязги остались за кулисами кинопроцесса. Зрители же мгновенно влюбились в главных героев. Для публики на многие годы Михаил Боярский остался Д’Артаньяном. Вениамин Смехов — Атосом. Валентин Смирнитский — Портосом, а Игорь Старыгин — Арамисом. Перипетии судеб «главных мушкетеров» были изучены чуть ли не по минутам... А вот как сложились жизни остальных персонажей? Второстепенных, но от этого не менее интересных зрителю.

Констанция Бонасьё — Ирина Алфёрова

Изначально Юнгвальд-Хилькевич вообще не хотел брать эту актрису на роль возлюбленной Д’Артаньяна — он считал, что у Алфёровой слишком славянская красота и совершенно не подходящий героине низкий голос. Но на кандидатуре Алфёровой настаивало киноначальство — и победило. Но режиссёр пошёл на хитрость: озвучивала Констанцию Анастасия Вертинская.

«Мне всё время говорят: вам не страшно, что вы для зрителя в первую очередь Констанция, сколько бы ни играли в кино? Я отвечаю: совсем не страшно, у многих и этого нет в жизни. Так что грешно жаловаться на такую любимую народом роль, — объясняет своё отношение к героине Алфёрова. — Ещё меня раздражает, когда говорят, что голубых, добропорядочных героинь легче играть, чем роковых женщин. Нет! Это неправда! Надо такую жизнь прожить, чтобы голубую героиню воплотить на экране. Я вам не поверю, если вы, злая и противная в жизни, в кино вдруг окажетесь белая и пушистая в роли тургеневской барышни. Кино всё показывает. Есть глаза, есть жесты. Если ты будешь не очень хорошим человеком, то это видно. Многие актрисы любят разные амплуа играть. А я не люблю. Поэтому я мелких женщин не хочу играть — противных, выбирающих не тот путь. Не хочу! Не хочу играть гадин. Если у меня внутри этого нет, зачем зло мне в себя пускать?»

После «Мушкетеров» карьера Алферовой пошла вверх — особенно после того, как вместе с ее тогдашним мужем Александром Абдуловым она в 1979 г. сыграла в мелодраме «С любимыми не расставайтесь». Пара Абдулов — Алферова долгие годы считалась образцовой. Поэтому в известие об их разводе долго не хотели верить. Как не верили и тому, что дочь Ирины Ксения, которую Абдулов воспитывал долгие годы, рождена Алферовой в союзе с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Через много лет пара вновь воссоединилась, но лишь на площадке сериала «Капкан», в котором они сыграли супругов.

Через несколько лет после разрыва Алферова вышла замуж за актёра Сергея Мартынова. Она утверждала, что в этом браке очень счастлива. В кино она снимается редко, зато много работает на сцене.

Миледи — Маргарита Терехова

Изначально роль Миледи предназначалась Елене Соловей, но актриса отказалась от съемок — она тогда ждала ребёнка. Режиссёр предложил сыграть роковую женщину Маргарите Тереховой, которая тоже была беременна. Однако роль так привлекла артистку, что ради съёмок Терехова решилась на аборт.

Интриганку леди Винтер она сыграла феноменально, эта роль навсегда стала визитной карточкой Тереховой. На многие годы в прессе за ней закрепилось имя «Миледи». К несчастью, сегодня жизнь Тереховой безрадостна. Врачи поставили страшный диагноз — «сосудистая деменция». В просторечии эту болезнь называют «Альцгеймер»: человек не узнает близких, не понимает, где он и что с ним. Впервые болезнь дала о себе знать больше 10 лет назад, но тогда Маргарита Борисовна с ней справлялась, хотя и с кино, и с театром (она служила в Театре им. Моссовета) пришлось расстаться. Сейчас же дети Тереховой — Анна и Александр — категорически не хотят публиковать в СМИ фотографии матери, объясняя, что человек с подобным диагнозом выглядит ужасно. А им хочется, чтобы страна запомнила ее великой актрисой, сыгравшей в «Собаке на сене» и «Руси изначальной», в «Зеркале» Тарковского.

Стали известны подробности болезни Маргариты Тереховой Подробнее

Кэти, служанка Миледи — Елена Цыплакова

Несмотря на то, что роль у актрисы в фильме небольшая, свою простушку-героиню, влюбленную в главного персонажа, Д’ Артаньяна, Цыплакова исполнила ярко. Впрочем, где бы Елена Октябревна ни снималась — «Школьный вальс», Гардемарины, вперёд!», «Семейные тайны», «Мы из джаза», — её игра всегда запоминалась. Играть задорных хохотушек со временем актриса уже не могла. «Однажды была с киноделегацией в Африке, — рассказывала в «АиФ» артистка. — Там заболела смертельной формой малярии. Перенесла тяжелую операцию. Чудом осталась жива, но после этого сильно располнела».