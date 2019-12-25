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Припять обзавелась новогодней ёлкой, первой после аварии на ЧАЭС
Источник материала: Партизан
Украинский город Припять обзавёлся собственной новогодней елью, ставшей первым украшением города после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает украинский новостной телеканал ZIK.
Ель установили возле дворца культуры «Энергетик». Поучаствовать в событии были приглашены и бывшие жители города – припятчане украсили дерево своими фотографиями и новогодними игрушками.
Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем зона отчуждения ЧАЭС может стать одной из точек роста страны. «Для этого придётся избавиться от глупостей вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов», – отметил тогда Владимир Зеленский.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. От радиоактивного заражения пострадали почти 8,4 млн человек. 30-километровая зона отчуждения была образована через несколько дней после аварии – 6 мая 1986 года, а с прилегающих к ЧАЭС территорий были отселены более 200 тыс. человек. С тех пор в зоне отчуждения, площадь которой составляет 2600 км², постоянно проживают чуть более 300 человек.
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Украинский город Припять обзавёлся собственной новогодней елью, ставшей первым украшением города после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает...
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