Безопасный новый год завершился в Дзержинском районе

Источник материала: Новости Дзержинска

Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках второго этапа Республиканской акции «Безопасный Новый год!» провели мероприятия для учащихся учреждений образования.

Работники МЧС рассказали, что предновогодний период сопровождается увеличением количества пожаров и травм из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании новогодних атрибутов и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Рассказали, как избежать трагедии на льду, не замерзнуть в сильный мороз, безопасно пользоваться отопительными приборами и что делать, если чрезвычайная ситуация все же произошла. Выступления сопровождались просмотром тематических фильмов «Безопасный Новый год!» и «Пиротехника» и мультфильмами «Волшебная книга».

В рамках мероприятии были проведены тематические конкурсы и викторины, а также ребята с удовольствием участвовали в импровизированном спектакле.

По окончании мероприятия ребята получили памятные подарки.

















