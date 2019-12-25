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Беларусь будет искать альтернативные поставки газа

26.12.2019 12:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ!» - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Если Беларусь согласится с условиями по цене на газ, которые выдвигает Россия, то будет вынуждена искать альтернативные поставки. То же самое сделала сама же Россия, начав строительство «Северного потока» из-за проблем с транзитом газа через Украину.

«Я точно так поступлю: буду искать альтернативу (ее все равно надо искать). Я этого от руководства России не скрываю», - заявил президент Беларуси. По его словам, ранее уже были проблемы с поставками нефти и газа из России, и Беларусь нашла альтернативу, в частности, в Венесуэле.

Сейчас Беларусь рассматривает возможность реверсных поставокнефти на свои модернизированные нефтеперерабатывающие заводы. Это может привести к сокращению транзитных возможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны.

«Звучит как угроза», - на это замечание главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Александр Лукашенко отреагировал так: «А вы зачем меня загоняете в решение этого вопроса таким образом? Я этого не хочу».

Глава государства напомнил, что Беларусь третья после Германии и Италии по объему потребления российского природного газа. «Мы много газа у вас покупаем. Вы хотите этот рынок потерять? Нет, глупо было бы», - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в текущем году цена на газ для нашей страны составляет $127 за 1 тыс. кубометров.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь будет вынуждена искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит слишком высокую цену на эти энергоресурсы. Об этом президент...
 
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