Беларусь будет искать альтернативные поставки газа

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«Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ!» - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Если Беларусь согласится с условиями по цене на газ, которые выдвигает Россия, то будет вынуждена искать альтернативные поставки. То же самое сделала сама же Россия, начав строительство «Северного потока» из-за проблем с транзитом газа через Украину.

«Я точно так поступлю: буду искать альтернативу (ее все равно надо искать). Я этого от руководства России не скрываю», - заявил президент Беларуси. По его словам, ранее уже были проблемы с поставками нефти и газа из России, и Беларусь нашла альтернативу, в частности, в Венесуэле.

реверсных поставок нефти на свои модернизированные нефтеперерабатывающие заводы. Это может привести к сокращению транзитных возможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны. Сейчас Беларусь рассматривает возможностьна свои модернизированные нефтеперерабатывающие заводы. Это может привести к сокращениювозможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны.

«Звучит как угроза», - на это замечание главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Александр Лукашенко отреагировал так: «А вы зачем меня загоняете в решение этого вопроса таким образом? Я этого не хочу».

Глава государства напомнил, что Беларусь третья после Германии и Италии по объему потребления российского природного газа. «Мы много газа у вас покупаем. Вы хотите этот рынок потерять? Нет, глупо было бы», - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в текущем году цена на газ для нашей страны составляет $127 за 1 тыс. кубометров.