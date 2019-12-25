Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро подешевели уже пятый раз подряд и обновили минимумы с начала месяца после открытия торгов 26 декабря. Биткойн -57.53

Курс доллара снизился на 0,0014 BYN до 2,0948 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 30 дней. С начала декабря доллар подешевел на 0,0138 BYN.

Курс евро опустился всего на 0,0009 BYN до 2,3218 BYN/EUR и оказался на минимуме за 27 дней.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0190 BYN до 3,3923 BYN/100 RUB — максимума за 629 дней с 6 апреля 2018 года.

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