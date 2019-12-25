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Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры
Источник материала: СТВ
Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе
В местах их установки нелегальных объявлений уже стало меньше, поэтому в первой половине будущего года планируют установить еще более 20 камер. Сейчас очисткой столбов занимаются сотрудники. Они идут по «горячим следам» расклейщиков ежедневно.
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Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Большой город». Пока предприятие тестирует три...
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