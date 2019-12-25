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Чем опасно заряжать телефон ночью? Отвечают эксперты
Источник материала: СТВ
Срок службы батареи смартфонов может сократиться, если неправильно заряжать телефон.
Как
Например, в Apple
Менеджер Google считает опасения относительно чрезмерной зарядки устаревшей проблемой. По его словам, при нынешних аккумуляторах и технологиях оптимизации бояться нечего. Когда заряд достигнет 100%, подача электричества прекратится, но вновь запустится, если телефон разрядится до 99%.
На вопрос о том, как продлить срок службы батареи, компании отвечают по-разному. В Batterie Ingenieure считают, что лучше всего держать заряд на уровне 30 – 50%. В Samsung
Отмечается, что если человек меняет телефон через каждые год-два, то об аккумуляторе вообще можно не волноваться. За это время заметных изменений не будет.
Если же нужно продлить срок службы батареи, то есть несколько правил. Во-первых, не следует разряжать до нуля. Во-вторых, лучше не подвергать телефон воздействию экстремальных температур. В-третьих, желательно использовать функцию автоматической регулировки яркости.
Кстати, а вы знали, что смартфоны увеличивают количество травм головы и шеи?
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Срок службы батареи смартфонов может сократиться, если неправильно заряжать телефон.
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