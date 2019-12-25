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«Прозрачные» цены. Как будут формироваться тарифы на ЖКУ в 2020-м году

26.12.2019 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Прозрачные» цены. Как будут формироваться тарифы на ЖКУ в 2020-м году
Фото из открытых источников

Тарифы на ЖКУ для населения будут формироваться исходя из таких показателей, как оплата труда с отчислениями производственных рабочих, амортизация, налоги, сборы и другие обязательные отчисления, услуги сторонних организаций, накладные расходы, прибыль, обеспечивающая уровень рентабельности до 10% в тарифе, гарантирующем полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Как регулировать

Так, Положение о порядке формирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения и юридических лиц от 5 декабря 2019 года №837 определяет порядок формирования регулируемых тарифов на ЖКУ для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. В частности, на услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по техническому обслуживанию дома и лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) тарифы будут устанавливаться на уровне согласованных Минжилкомхозом средних планово-расчетных цен по каждой области и Минску. На услугу по электроснабжению - в пределах базового тарифа на электроэнергию исходя из средних по Беларуси затрат по энергоснабжающим организациям на полезный отпуск данной энергии всем потребителям (физлицам, юрлицам и ИП) и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10% включительно. Тариф может дифференцироваться в зависимости от цели использования электрической энергии и временных периодов и превышать уровень базового тарифа.

«Прозрачные» цены. Как будут формироваться тарифы на ЖКУ в 2020-м году
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Газ, тепло и свет

На услугу по газоснабжению тарифы будут формироваться в пределах базовых цен исходя из затрат газоснабжающих организаций и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10% включительно. Будут учитываться затраты в среднем по Беларуси: в части снабжения природным газом - на объем отпуска всем потребителям, а сжиженным углеводородным газом - на объем отпуска населению от резервуарных установок. Цены на услугу газоснабжения будут дифференцироваться в зависимости от наличия или отсутствия прибора индивидуального учета расхода газа, периодов его использования и видов установленного оборудования.

На услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению цены будут устанавливаться в пределах базовых тарифов исходя из средних по Беларуси затрат энергоснабжающих организаций на отпуск всем потребителям.

Субсидии

«Прозрачные» цены. Как будут формироваться тарифы на ЖКУ в 2020-м году В Беларуси внесли изменения в расчет безналичных субсидий на «коммуналку»
Формирование субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения также определяется постановлением. Тарифы на услуги по техническому обслуживанию дома и лифта будут устанавливаться исходя из средних по Беларуси затрат организаций системы Минжилкомхоза, увеличенных до 2,5% включительно. На услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по обращению с ТКО - по такому же принципу, однако при расчете средних затрат не учитывается Минск.

На услугу по электроснабжению - в пределах базового тарифа на электроэнергию исходя из затрат в среднем по Беларуси по энергоснабжающим организациям на отпуск всем потребителям. Тариф может дифференцироваться в зависимости от вида оборудования, используемого для приготовления пищи, цели использования электрической энергии, по временным периодам и превышать уровень базового тарифа.

Что касается газоснабжения, здесь тарифы будут формироваться в пределах базовых цен исходя из затрат в среднем по Беларуси по газоснабжающим организациям (в части снабжения природным газом - на объем отпуска всем потребителям, сжиженным углеводородным газом - на объем отпуска населению от резервуарных установок). На услугу по теплоснабжению и горячему водоснабжению - в пределах базовых тарифов исходя из средних по Беларуси затрат энергоснабжающих организаций на отпуск всем потребителям.

 
Теги: Минск
 
 
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