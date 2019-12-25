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Минздрав: как использовать семейный капитал на получение медпомощи
Источник материала: Myfin
Единовременная господдержка может быть использована полностью или по частям в безналичном порядке, в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг (независимо от даты назначения). Необходимость этого подтверждает заключение врачебно-консультационной комиссии госорганизации здравоохранения.
В клинику, где будет оказываться помощь, нужно для заключения договора предоставить копию решения о распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом, заключение ВКК (при досрочном использовании) и другие документы.
Затем надо обратиться с пакетом документов в подразделения
Источник: Myfin.by
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