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Минздрав: как использовать семейный капитал на получение медпомощи

26.12.2019 13:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Единовременная господдержка может быть использована полностью или по частям в безналичном порядке, в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг (независимо от даты назначения). Необходимость этого подтверждает заключение врачебно-консультационной комиссии госорганизации здравоохранения.

В клинику, где будет оказываться помощь, нужно для заключения договора предоставить копию решения о распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом, заключение ВКК (при досрочном использовании) и другие документы.

Затем надо обратиться с пакетом документов в подразделения Беларусбанка, работающие с депозитами «Семейный капитал». Банк перечислит деньги на счет организации здравоохранения. Неиспользованные средства возвращаются за три рабочих дня с момента выполнения работ.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси определились с тем, как можно использовать средства семейного капитала на получение медицинской помощи. Постановление Минздрава 115 от 9 декабря 2019 года...
 
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