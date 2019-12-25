Афанасьева рассказала, сколько стоит записать песню в Беларуси

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сколько сейчас стоит записать песню в Беларуси?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Не хочу вводить белорусов в заблуждение, потому что я знаю, что не все сильно довольны теми финансами, которыми сегодня основная часть обладает и может рассчитывать. Но я могу сказать, что это недёшево. Для Беларуси это дорого. Вообще, это дорогой бизнес.