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Афанасьева рассказала, сколько стоит записать песню в Беларуси
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Сколько сейчас стоит записать песню в Беларуси?
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