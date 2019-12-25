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Афанасьева рассказала, сколько стоит записать песню в Беларуси

26.12.2019 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сколько сейчас стоит записать песню в Беларуси?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Не хочу вводить белорусов в заблуждение, потому что я знаю, что не все сильно довольны теми финансами, которыми сегодня основная часть обладает и может рассчитывать. Но я могу сказать, что это недёшево. Для Беларуси это дорого. Вообще, это дорогой бизнес.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Сколько сейчас стоит записать песню в Беларуси?
 
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