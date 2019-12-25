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«Хотелось, чтобы было жарче». Белоруска уехала в Доминикану танцевать на пилоне

26.12.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здесь „тверкают“ все и везде, а вот к поул-дэнсу отношение как к стриптизу», — рассказывает Анастасия Алябьева. Девушка бросила стабильную работу преподавателя танцев в Минске и уехала за жарой в Доминикану. Сейчас она живет с видом на море, наслаждается декабрьскими +28°С и развивает на острове exotic pole dance. Но нынешний уровень жизни дался ей нелегко — да и не сразу.


Фото из личного архива Анастасии

«Девочки говорили, что я с планеты Пум-пум»

Настя приехала на райский остров обычной туристкой. Море, погода и сама Доминикана ей так понравились, что она резко решила изменить свою жизнь и променять минскую стабильность на экзотику. Объективных причин «рыпаться» не было — на материальное положение девушка не жаловалась, работы было достаточно — она вела по 12 групп стрип-пластики и exotic pole dance в столичной школе танцев, имела свой шоу-балет. Но чего-то в жизни не хватало: «Хотелось, чтобы было жарче», — смеется девушка.

В столице — городе Санто-Доминго — она хотела продолжить преподавание танцев на пилоне. В доминиканских студиях таких классов не оказалось, но многие были готовы их запустить под предводительством светловолосой белоруски.


Фото из личного архива Анастасии

— Так вышло, что я здесь стала пионером экзотик поул-денс, хотя на момент моего отъезда из Минска это было самое популярное в мире направление танцев на пилоне. А здесь о нем никто не слышал. В Доминикане, как и раньше в Беларуси, такое воспринимают как занятие для стриптизерш, как пошлятину или вульгарщину, — поясняет Настя.

С точки зрения заработка такое восприятие играло на руку: большинство девушек были готовы переплатить за индивидуальные занятия по сравнению с групповыми тренировками только для того, чтобы никто не видел, что они «этим занимаются».

Серьезная проблема, с которой столкнулась белоруска, была в языке: она всю жизнь учила английский, а здесь нужен был испанский. Когда переезжала на остров, думала, что сможет объясняться «на пальцах» — на деле не получилось. Первое время не могла даже считать по-испански и говорила на занятиях вместо «раз-два» — «пум-пум». Поэтому студентки смеялись, что их тренер с планеты Пум-пум.


Фото из личного архива Анастасии

— Чтобы быть профессионалом, нужно знать лексику — каждую часть тела, каждый сустав, мышцу, — уверена Настя. — Многим ученицам льстило, что они занимаются у русской, но преподаватель «пык-мык» — это прикольно несколько занятий, а потом хочется не угадывать, что он говорит, а учиться у него чему-то.

Выходом стало изучение испанского на 12-месячных курсах при местном университете. Освоение языка значительно повлияло на уровень жизни в чужой стране.

«Бедра больше 100 см — это норма»

Только на третий год жизни в Доминикане Настя освоилась. Признается, что жизнь ее и сейчас не удовлетворяет на 100%, но финансовое положение уже позволяет иметь жилье в 100 метрах от моря и не работать по выходным.

— Я трудоголик, готова работать утром и вечером. Но доминиканцев таких мало — они мегаленивые, делают все размеренно и без лишних телодвижений. В первую очередь, это из-за жары: никто не хочет перенапрягаться. Да и у них другой темперамент, они никуда не торопятся. У местных даже есть понятие «доминиканские 5 минут» — они могут растянуться на час.


Фото из личного архива Анастасии

С таким размеренным образом жизни Настя связывает и внешний вид доминиканцев: они часто в теле. Сама девушка говорит, что по белорусским меркам она не худышка (при росте 167 см ее вес 60 кг), а в Доминикане — слишком худая.

— Мне кажется, что у них поголовно ожирение. Но для них такой вес и большие попы, обхват бедер больше 100 см, — это норма. И местным мужчинам нравятся пышные формы.

А вот светловолосых девушек в Доминикане мало, поэтому комплименты на этот счет Настя слышит на каждом углу. К этому белоруска до сих пор не может привыкнуть: ей столько внимания не нужно. Первое время пыталась реагировать, благодарить, а сейчас проходит мимо с «покер-фейсом» — всем не ответишь.


Фото из личного архива Анастасии

Искренне удивило Настю отношение доминиканцев к темнокожим.

— Здесь в основном все мулаты или темнокожие. И при этом они невероятные расисты и не приемлют более темный, чем у них, оттенок кожи. Если парень встречается с девушкой и он немного темнее, скорее всего родители девушки будут против их отношений — так они пытаются «высветлить» свой род. Исключение, когда мужчина при деньгах: тогда он уже выбирает себе любую красотку.

Но белорусам есть чему и поучиться у жителей райского острова, думает Настя. Например, открыто выражать свои эмоции: доминиканцы могут запеть или начать танцевать посреди улицы.

«Хотела научить их есть здоровую еду»

Настя мечтает запустить свой бизнес в Доминикане. Один раз уже попробовала — открыла бар со здоровой едой. Восемь месяцев сама делала салаты из овощей, «заморачивалась» с обжаркой курицы на сковороде без масла, пекла низкокалорийные десерты и даже оттапливала творог для чизкейков, потому что в Доминикане с молочными продуктами напряженка (и у многих, поясняет Настя, непереносимость лактозы).


Фото из личного архива Анастасии

— Я думала — научу их всех есть здоровую еду и «пп»-сладости. Но доминиканцы предпочитают «блюдо дня» за 3 доллара (а это корыто риса с каким-то мясом) вместо полезной еды за 4 доллара. Лишь бы наесть пузо.

Бизнес у Насти не пошел. Но девушку очень удивило, что требований к общепиту в Доминикане почти не было: при открытии бара она звонила в налоговую, просила установить кассовый аппарат, но за восемь месяцев к ней никто из контролирующих органов так и не пришел — даже из санэпидемстанции.

И хотя жизнь в Доминикане белоруске не кажется безопасной, переезжать она никуда не собирается.


Фото: из личного архива Анастасии

— Тут много воров, высокий уровень преступности. Я передвигаюсь на машине, а туристам не советую идти по городу и каждую секунду что-то снимать на телефон — можно остаться без гаджета. Но несмотря на разницу культур и шероховатости — это райский остров: круглый год свежие фрукты и овощи, очень отзывчивые и улыбчивые люди, которые не будут судить за что-то не так сделанное. И самое главное, здесь ценят все, что делают белорусы, русские, украинцы — это своеобразный знак качества.

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Теги: Минск
 
 
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«Здесь "тверкают" все и везде, а вот к поул-дэнсу отношение как к стриптизу», - рассказывает Анастасия Алябьева. Девушка бросила стабильную работу учителя танцев в...
 
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