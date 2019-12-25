|
Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подход к установке датчиков скорости на дорогах Беларуси изменится. Об этом 26 декабря заявили в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При расположении таких устройств станут учитывать количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. Напомним, Госавтоинспекция сейчас проводит плановую ревизию дорожных знаков. В том числе и мобильных камер фотофиксации. Сообщается, что к ней инспекторы подошли более детально.
Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря. Их вернут в ближайшее время.
Сейчас идёт работа над совершенствованием Кодекса об административных правонарушениях. Её возглавляет межведомственная экспертная комиссия. Участие в обсуждении могут принять и обычные граждане. Предложения можно направлять на правовой форум Беларуси до 24 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подход к установке датчиков скорости на дорогах Беларуси изменится. Об этом 26 декабря заявили в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)