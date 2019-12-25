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Бюджет ФСЗН на 2020 год: рекордные «вливания» на трудовые пенсии и пособия, экономия на занятости
Источник материала: Tut.by
Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выплачивают пенсии, стипендии и пособия, в 2020 году,
Какие доходы и расходы заложены в бюджете фонда на 2020 год?
На 2020 год исполнение бюджета ФСЗН запланировано с профицитом в 237,1 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования (прогноз на этот год — профицит в 223,8 миллиона рублей). Расходы фонда должны составить в следующем году почти 16 миллиардов 965 миллионов рублей, а доходы — почти 17 миллиардов 202 миллиона рублей. Для сравнения: на этот год расходы были заложены в сумме 14 миллиардов 831 миллион рублей, а доходы — 15 миллиардов 55 миллионов рублей.
Какие субвенции запланированы на 2020 год?
В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) на 2020 год запланирован почти 1 миллиард 963 миллиона рублей (
Из этой суммы в бюджет Фонда социальной защиты населения в 2020 году власти намерены при необходимости направить 949,3 миллиона рублей субвенций на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Это рекордная сумма как минимум с 2016 года.
В нынешнем году эти субвенции
В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) на 2020 год запланирован почти 1 миллиард 963 миллиона рублей (на этот — почти 1 миллиард 290 миллионов рублей, а на 2018 год — почти 1 миллиард 416 миллионов рублей). В эту сумму также входят заложенные субвенции из госбюджета в 949,3 миллиона рублей на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и оплату детского санаторно-курортного лечения и оздоровления.
Из каких еще источников будет пополняться бюджет фонда?
Основным источником доходов фонда будут взносы на соцстрахование — 14 миллиардов 976,5 миллиона рублей (на этот год была запланирована сумма в 13 миллиардов 516,2 миллиона рублей, а
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов должны составить почти 148,9 миллиона рублей (в этом году — почти 135,8 миллиона рублей).
На штрафы приходится 6,9 миллиона рублей (на этот год — 6,8 миллиона рублей, а на 2017 год — 7,9 миллиона).
На что пойдут деньги фонда в 2020 году?
Основная часть расходов будет направлена на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим, соцпенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по их выплате — почти 13,3 миллиарда рублей. Для сравнения: на 2019 год эта сумма была запланирована на уровне почти 11,5 миллиарда рублей, а на 2018 год — почти 10,2 миллиарда рублей.
Повышение трудовых пенсий в 2020 году, как и в 2019-м, обещают не реже раза в год. Перерасчет минимальных трудовых и социальных пенсий будет происходить ежеквартально,
На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий декретницам, пособий по уходу за инвалидом I группы либо теми, кому исполнилось 80 лет, на пособия на погребение, а также на оказание услуг по их выплате направят чуть больше 3,4 миллиарда рублей. На 2019 год эта сумма была запланирована на уровне почти 3 миллиарда 100 миллионов рублей, а на 2018-й — 3 миллиарда 17,5 миллиона рублей.
Вырастут также траты на выплату пенсий и пособий белорусам,
На выплату профессиональных пенсий запланировано 7,8 миллиона рублей (на этот год — почти 7,3 миллиона рублей, а на 2018-й — 5,2 миллиона).
На мероприятия по обеспечению занятости населения в 2020 году запланировано выделение меньшей суммы, чем в предыдущие годы. На следующий год заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Для сравнения: на 2019 год — 41,8 миллиона, а на 2018-й — 42,3 миллиона. Как и в нынешнем году, эти расходы в 2020-м, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.
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