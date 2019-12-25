В Несвиже прошел фестиваль художественного творчества «Зажги свою звезду»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В теплой атмосфере добра и радости прошел на базе СШ № 4 г. Несвижа незабываемый праздник — фестиваль художественного творчества «Зажги свою звезду», который стал открытием районной акции «Наши дети».

«Зажигали» свою звезду в этот день учащиеся Городейской вспомогательной школы-интерната Несвижского района, центра коррекционно-развива-ющего обучения и реабилитации Несвижского района, Несвижской гимназии, Сейловичского УПК д/с-СШ, воспитанники яслей-сада № 4 г. Несвижа.

Ребята продемонстрировали свои таланты в вокальном, художественном, хореографическом и театральном направлении. Каждое выступление покоряло сердца своей неповторимостью и искренностью.

Ярким моментом праздника было появление сказочных героев, которые добавили к выступлениям участников развивающие игры и зажигательные танцы.

Не дали скучать всем присутствующим учащиеся объединения по интересам «Студия современной сказки» под руководством Ирины Перцовой, которые представили опыт своей работы.

Завершился праздник караоке-выступлением от педагогов центра детского твор-чества: гости и участники фестиваля вместе спели замечательную песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот».

Все участники были награждены дипломами управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома, а также ценными сувенирами и сладкими подарками.

Наталья МИХАЛЬКЕВИЧ, заместитель директора ГУДО «Центр детского творчества