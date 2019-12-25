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«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
То есть всё абсолютно нормально. Но вы знаете, из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке.
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«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Многие «звёзды» шокируют такими «звёздными»...
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