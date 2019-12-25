ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Покупая ручные работы, человек покупает кусочек души мастера». Художница слуцкой мастерской о семейном бизнесе

26.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Семья Молотковых недавно открыла в Слуцке ремесленную мастерскую по изготовлению разнообразных изделий ручной работы. В ассортименте представлены часы, зеркала, деревянные панно, картины маслом и не только. Журналист SlutskGorod поговорил с художником производства.

Екатерине Молотковой 21 год. Вместе с родителями, Ириной и Александром, она ведёт семейный бизнес в Слуцке, который представляет собой мастерскую по изготовлению изделий ручной работы.

— Я рисую с 6 лет, первые уроки мне давала мама. А потом я пошла учиться в художественную школу и поняла, что рисование стало частью моей жизни. Когда мама и папа предложили поучаствовать в семейном бизнесе, согласилась сразу. Это просто работа мечты, и здесь я нахожу отдушину, — говорит Катя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья Молотковых недавно открыла в Слуцке ремесленную мастерскую по изготовлению разнообразных изделий ручной работы. В ассортименте представлены часы, зеркала,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле женщина упала с моста в реку Сож
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика