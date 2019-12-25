«Покупая ручные работы, человек покупает кусочек души мастера». Художница слуцкой мастерской о семейном бизнесе

Источник материала: Слуцк Город

Семья Молотковых недавно открыла в Слуцке ремесленную мастерскую по изготовлению разнообразных изделий ручной работы. В ассортименте представлены часы, зеркала, деревянные панно, картины маслом и не только. Журналист SlutskGorod поговорил с художником производства.

Екатерине Молотковой 21 год. Вместе с родителями, Ириной и Александром, она ведёт семейный бизнес в Слуцке, который представляет собой мастерскую по изготовлению изделий ручной работы.

— Я рисую с 6 лет, первые уроки мне давала мама. А потом я пошла учиться в художественную школу и поняла, что рисование стало частью моей жизни. Когда мама и папа предложили поучаствовать в семейном бизнесе, согласилась сразу. Это просто работа мечты, и здесь я нахожу отдушину, — говорит Катя.