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В Гомеле женщина спрыгнула с моста в Сож

26.12.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле женщина спрыгнула с моста в Сож
БЕЛТА

Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту падения женщины с пешеходного моста в реку Сож, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 25 декабря около 11 утра. По предварительным данным, женщина 30-35 лет спрыгнула с моста в воду. Она госпитализирована в реанимацию, задать ей вопросы у следователей пока нет возможности.

Личность пострадавшей не установлена - при ней не было ни мобильного телефона, ни документов. Женщина худощавого телосложения, рост 165-170 см.

Следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся или о личности женщине, позвонить по телефону в Гомеле: 8 (0232) 59-57-77.

 
Теги: Гомель
 
 
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По предварительным данным, женщина 30-35 лет спрыгнула с моста в воду. Она госпитализирована в реанимацию.
 
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