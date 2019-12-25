БРСМ и ОСВОД проведут акцию «Зимний патруль»

Источник материала: Новости Дзержинска

Участники молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД в период школьных зимних каникул ежедневно будут патрулировать водохранилища, где расположены спасательные станции.

Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Белорусским республиканским обществом спасания на водах проведет акцию «Зимний патруль» с целью профилактики чрезвычайных ситуаций на водоемах и предупреждения выхода людей на неокрепший тонкий лед в зимний период.

Акция стартует сегодня и продлится по 5 января. По метеопрогнозам, в ближайшее время температурный фон снизится, погода все-таки станет более морозной, водоемы покроются льдом. Участники молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД в период школьных зимних каникул ежедневно будут патрулировать водохранилища, где расположены спасательные станции. Они напомнят населению о важности соблюдения правил поведения на льду, мерах предосторожности, объяснят, что нужно знать и предпринимать, если человек провалился в воду.

В Брестской области определено восемь объектов, на которые участники МООП и специалисты ОСВОД обратят пристальное внимание. В Витебской области 29 водоемов будут под присмотром зимнего патруля, в Гомельской — 34. В Гродненской области на контроле будут 17 рек и озер, в Минске таких мест определено 9, в Минской области — 24, в Могилевской — 28.

Перед каждым выходом на патрулирование с участниками отрядов будет проводиться инструктаж по технике безопасности. Затем вместе со спасателями они будут измерять толщину льда и только тогда будут приступать к разъяснительной работе среди рыбаков и молодежи. Кроме того, на всех спасательных станциях ОСВОД работает медперсонал, готовый оказать помощь пострадавшему.