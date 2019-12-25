Кто из белорусов выйдет на пробежку утром 1 января

Источник материала: Tut.by

Утром 1 января команда «Крылья ангелов» выйдет на традиционный забег «Утринос» в Минске. Но бежать будут не только в столице — о намерении встретить утро нового года «десяткой» в своих городах уже заявили бегуны из Жодино, Логойска, Октябрьского, Смолевичей и Новогрудка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нашей традиции начинать Новый год с пробежки четыре года, — уточнили в «Крыльях Ангелов». — Если Утринос-2017 бежали три человека, то в 2018 году на старт вышли шестьдесят участников и друзей команды, а в 2019 — около восьмидесяти. А Утринос-2020 неожиданно для организаторов вышел за пределы Минской кольцевой: о намерении встретить утро нового года праздничной десяткой в своих городах уже заявили бегуны из Жодино, Логойска, Октябрьского, Смолевичей, Новогрудка… Мы рады инициативе и готовы выслать иногородним участникам стартовые номера, а при условии внесения благотворительного взноса — памятные медали.

Чтобы участвовать в забеге в своем городе, нужно зарегистрироваться .

В Минске 10-километровая пробежка начнется в 9 утра с разминки возле Дворца спорта. Организаторы обращают внимание, что это не соревнования, а товарищеская пробежка. Но тут же отмечают, что «даже маленькая праздничная рюмочка перед пробежкой превратит ее из удовольствия в тяжкое испытание».

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