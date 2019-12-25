В президенты идёт ещё один беларус: власти России он не понравится

Источник материала: KYKY

На президентское кресло метит очередной претендент. Это – Алексей Янукевич, замглавы партии БНФ. В партию он пришел в 1996 году, в 2009-м стал ее главой, а в 2017-м – зампреда Григория Костусева. Журналистам TUT.by Янукевич объяснил , зачем решил участвовать в выборах на пост главы государства:

«Основные цели моего выдвижения – консолидировать и мобилизовать национально-демократические силы, четко показать власти, Москве, свободному миру, что есть значительная часть беларуского общества, преданная ценностям независимости и свободы, без участия которой невозможно определять судьбу страны.

Также – заставить власти считаться с интересами этой значительной части общества, в первую очередь – делать на государственном уровне реальные шаги по укреплению национальной безопасности, укреплению патриотизма и национальной идентичности, восстановлению статуса беларуского языка в государстве».

Говорите, Янукевич не первый кандидат. А кто другие?

О том, что вольются в президентскую гонку, говорили как минимум экс-депутаты от оппозиции Елена Анисим и Анна Канопацкая,. Вместе с ними – участница партии «Беларуская христианская демократия» Ольга Ковалькова, политик Татьяна Короткевич (уже баллотировалась в президенты в 2015 году) и лидер ЛДП Олег Гайдукевич. Ну и, разумеется, Александр Лукашенко: он уже пообещал , что, если станет президентом еще и на шестой срок, выполнит все планы по интеграции с Россией.

Вероятнее всего, выборы президента Беларуси пройдут летом 2020 года. TUT.by называет примерную дату: это 30 августа. К слову, ранее Елена Анисим уже заявила, что откажется идти на выборы, если в них будет Лукашенко.