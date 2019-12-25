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Елка апокалипсиса: в Припяти впервые после катастрофы на ЧАЭС поставили новогоднюю елку

26.12.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили в  украинском городе Припять.

25 декабря 2019 года "Ассоциация Чернобыльских туроператоров" провела акцию, цель которой - привлечение общественного внимания к культурному наследию объектов Чернобыльской Зоны Отчуждения.

В ходе акции впервые с момента аварии на ЧАЕС на центральной площади города-призрака Припять у дворца культуры "Энергетик" была установлена новогодняя елка. 

На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.
 
 
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Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили в  украинском городе Припять.
 
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