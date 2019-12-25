Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия

Источник материала: Ежедневник





Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на 2020 год, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Балансы согласованы и будут в рабочем порядке подписаны в ближайшее время", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, для Беларуси планируется небольшое снижение к запланированным прогнозам экспорта на 2019 год, но рост к фактической их оценке по итогам года. "Балансы не были выполнены в полном объеме в 2019 году, потому что действовали ограничения Россельхознадзора на поставку мясо-молочной продукции и овощей из Беларуси", - пояснил начальник главного управления ВЭД, передает БЕЛТА .

По данным за январь-октябрь 2019 года, экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Россию составил 3,5 млрд долларов. Это на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, мясо-молочная продукция была поставлена на российский рынок на сумму 2,2 млрд долларов.