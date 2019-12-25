Если к вам пришли. Спецпроект TUT.BY о том, что делать, если вами заинтересовались силовики

Источник материала: Tut.by





В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы в картинках разъясняем важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой прошел путь от свидетеля до обвиняемого, побывал в ИВС и СИЗО, поучаствовал в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Эксперты на примере истории Попавшего рассказали, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.

Над проектом работали Тексты: Адар'я Гуштын, Катерина Борисевич

Иллюстрации: Екатерина Михайлова

Видео: Всеволод Зарубин, Сандра Мастиброцкая, Евгений Ходор

Редактор: Ульяна Бобоед

Верстка: Валерий Кацкель

Продюсер: Антон Девятов