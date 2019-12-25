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Если к вам пришли. Спецпроект TUT.BY о том, что делать, если вами заинтересовались силовики
Источник материала: Tut.by
В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы в картинках разъясняем важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой прошел путь от свидетеля до обвиняемого, побывал в ИВС и СИЗО, поучаствовал в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Эксперты на примере истории Попавшего рассказали, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.
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