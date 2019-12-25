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Ночью ушла из дома. Волонтёры ищут 55- летнюю женщину из Солигорска

26.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ночью ушла из дома. Волонтёры ищут 55- летнюю женщину из Солигорска

Волонтёры ПСО "Ангел" и Солигорский РОВД ищут 55- летнюю жительницу Солигорска, которая ночью 21 декабря ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе ПСО "Ангел" г.Солигорск - г.Слуцк.

Разыскивается без вести пропавшая Левинская Людмила Васильевна, 30.04.1964 г.р., которая 21 декабря 2019 года около 03:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 175, худощавого телосложения, глаза зелёные, волосы окрашены в чёрный цвет, прямые, речь медленная, при ходьбе сутулится.

Особая примета: на запястье правой руки шрам от пореза.

Была одета: спортивный костюм чёрного цвета, куртка зимняя с капюшоном чёрного цвета, чёрная вязанная шапка и кроссовки чёрно-зелёного цвета.

Если Вы владеете информацией, просьба позвонить в 102 или связаться с волонтёрами ПСО "Ангел" по номерам телефона:

+ 375 (29) 677 88 82
+ 375 (33) 603 88 82
+ 375 (33) 666 60 33
+ 375 (33) 666 68 56

Как помочь волонтёрам или подать заявку на поиск человека

Заявку на поиск пропавшего человека можно оставить:
http://angel-search.by/node/36

Оказать помощь отряду:
переводом на карту ОАО "АСБ "Беларусбанк" через инфокиоск, интернет-банк или М-банкинг: 9112 0001 6564 7104 срок действия 07/21.

Пополнить баланс отрядного номера:
+375 29 677 88 82 либо +375 33 603 88 82

Подписаться на смс-рассылку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgxnUoh1nd

ПСО "Ангел" г. Солигорск - г. Слуцк: https://vk.com/angel_soligorsk_slutsk

Набор в команду ПСО "Ангел" г. Солигорск - г. Слуцк: https://vk.com/topic-43358486_27078147

ПСО "Ангел"
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Волонтёры ПСО "Ангел" и Солигорский РОВД ищут 55- летнюю жительницу Солигорска, которая ночью 21 декабря ушла в неизвестном направлении.
 
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