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Ночью ушла из дома. Волонтёры ищут 55- летнюю женщину из Солигорска
26.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Волонтёры ПСО "Ангел" и Солигорский РОВД ищут 55- летнюю жительницу Солигорска, которая ночью 21 декабря ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе
Разыскивается без вести пропавшая Левинская Людмила Васильевна, 30.04.1964 г.р., которая 21 декабря 2019 года около 03:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 175, худощавого телосложения, глаза зелёные, волосы окрашены в чёрный цвет, прямые, речь медленная, при ходьбе сутулится.
Особая примета: на запястье правой руки шрам от пореза.
Была одета: спортивный костюм чёрного цвета, куртка зимняя с капюшоном чёрного цвета, чёрная вязанная шапка и кроссовки чёрно-зелёного цвета.
Если Вы владеете информацией, просьба позвонить в 102 или связаться с волонтёрами ПСО "Ангел" по номерам телефона:
+ 375 (29) 677 88 82
Как помочь волонтёрам или подать заявку на поиск человека
Заявку на поиск пропавшего человека можно оставить:
ПСО "Ангел"
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Волонтёры ПСО "Ангел" и Солигорский РОВД ищут 55- летнюю жительницу Солигорска, которая ночью 21 декабря ушла в неизвестном направлении.
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