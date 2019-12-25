Не надо гневить Крысу: какой еды не должно быть на новогоднем столе

Источник материала: Ежедневник





Чтобы привлечь достаток и удачу в дом, встречая Новый год, стоит тщательно обдумать праздничное меню.

Каждый символ имеет свои предпочтения в еде, и чтобы не расстроить Крысу, тотемное животное 2020 года, следует знать, какие блюда можно поставить на новогодний стол, а какие категорически нельзя, пишет rosbalt.ru .

Главное табу — это жареная свинина и жирная рыба. Крысы в целом не любят жирную пищу, поэтому эти блюда лучше вычеркнуть из меню. Если без рыбы вовсе не обойтись, то можно выбрать нежирные ее виды, запечь ее или приготовить на гриле.

Крыса не уважает капусту, редис и редьку — этих овощей также не должно быть на столе. Следует отдать предпочтение домашним блюдам, фаст-фуд или готовые магазинные блюда лучше не использовать. Также рекомендуется отказаться от газировки.

Безусловно оценит Крыса курицу или индейку, а также картофель и свежие овощи. Конечно, в год Крысы необходимо поставить на стол сырную нарезку, но стоит учесть, что она не любит сыры с резкими запахами, так что от Камамбера, Бри или Рокфора лучше отказаться. Уместна будет и мясная нарезка, включающая несколько видов колбас из копченого или соленого мяса.

Стоит отметить, что излишняя экзотика и пафос Крыс не понравятся, однако она обладает хорошим воображением и любопытством, поэтому можно экспериментировать с вкусовыми решениями, используя необычный набор специй в уже знакомых рецептах, а также непривычную подачу блюд (фигурки из продуктов, декоративная нарезка).

Что касается десертов, то здесь можно фантазировать — это могут быть торты, печенье, пряники, выпечка или знаменитое пирожное «картошка» в форме мышек, а также фрукты.